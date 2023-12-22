《我独自生活》访台湾台中！全炫茂糗事一箩筐喝茫又吃草(?)，今晚Cos《想见你》

《我独自生活》上周播出的内容，由全炫茂、朴娜勑与李章宇组成的「棕榈油研讨会」，第三届由忙内李章宇主办啦！

李章宇此次选择台中，不只是因为相比台北、高雄，外国游客比较不认识，也是因为他曾经在台中拍片（《皇恩浩荡》，台湾中国合作电视剧）长达6个月，想向棕榈油介绍这个他曾居住过的城市。

从台中火车站下车，途经知名地标宫原眼科，来到了百年老店丁山肉丸，全炫茂发挥汉字实力，加上李章宇事先足功课，棕榈油三人点餐相当顺利，吃了肉丸（肉丸俗称肉圆）、意面、水饺、鱼丸汤……共累积11个碗盘！过程中朴娜勑吃意面的神情还相当激动，更有趣的是，全炫茂把乌醋误滴在桌子上，还是很珍惜的沾来吃。



晚餐一行人改吃高档餐厅Restaurant le Plein（满堂），餐厅外观是老宅改造。三人吃著精致美食搭配香槟津津有味，结果全炫茂似乎喝茫了，想帮李章宇倒酒结果失手……完全没倒入杯子！而这只是全炫茂出糗开头，他后来的记忆几乎断片完全不记得逛了超市还用中文与店员沟通。



「要去卖场才能见到一个国家的原貌。」朴娜勑曰，因此三个人买了一堆台湾的酱料，李章宇还用各种酱调做出暗黑料理，咸死全炫茂和朴娜勑了，全炫茂喝醉的味觉瞬间归来，和朴娜勑瞬间变身丧尸XDD（章宇啊～台湾的酱料加一点点就很咸了啊～）！全炫茂还「大把大把」吃香菜，画面相当奇妙。



「说到台湾就是《想见你》啊！」幸好三人没有吃出肠胃问题，隔天特地Cosplay《想见你》造型，而正式内容会在今晚播出！好奇「茂光汉」、「不足为俊杰」与「每天尿」版本的《想见你》，就别错过韩国今晚播出的内容啦！



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