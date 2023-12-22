SM将推出多档选秀节目！邀《Show Me the Money》《Street Woman Fighter》导演成立全新工作室

SM娱乐公司宣布，他们已经在今天（22日）以公司内子公司（CIC，Company-In-Company）的形式成立了放送内容制作公司“Studio White」。

Studio White未来计划制作包括偶像、Hip-Hop及EDM（电子舞曲）在内的各种类型的选秀节目，还将推出全新形式的综艺节目。

为此，SM娱乐邀请了执导Mnet大型Hiphop选秀节目《Show Me the Money》第2、3、5、6季的高益祖导演、MBC女团选秀节目《放学后的心动》的朴相贤导演，以及曾参与Mnet节目《Street Woman Fighter（街舞女战士）》的金娜妍导演。



除了他们，还有A9制作公司出身的元贤正导演、黄敬熙导演，以及Mnet出身的河正元导演、金连友导演、李素熙导演等也加入了该团队。

高益祖作为Studio White的代表表示：“未来我们将创作更加具有写实性且深入反映现实的选秀节目。 我们将致力於开发全新的节目形式，专注於描绘和展现每一位参赛者个体，为观众带来独特的乐趣和感动。 "

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