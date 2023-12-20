最高招的强势正宫〜《大指挥家》李英爱目击老公偷腥现场〜还一脸平静恭喜小三怀孕！（EP.3 – 4）

[有雷]超有气场的李英爱，除了一来就被整个乐团排挤，还在完成了户外音乐会之后，直接目睹老公与团员在楼梯间激吻的现场。李英爱更大动作上电视澄清老公并没有外遇，并公开即将演奏作曲家老公的最新作品，这让前男友为她感到不值与心疼，同时发现了李英爱隐藏多年的秘密。

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车世音（李英爱饰）被团员李雅真（李诗媛饰）通知到楼梯间找她，没想到目击了老公金弼与雅真正在激吻中，虽然有些惊恐，此时有人拉住了她，前男友刘正宰（李茂生饰）要她别看。即使老公向她认错求复合，车世音却已打定离婚的主意，不接受道歉。



没想到当日目睹团员与作曲家激吻的人并不只有车世音，团员中吹奏双簧管的金奉周，平时吸毒成瘾，当日也在楼梯间服用药物，正好撞见了这情景，还拍摄了影片与照片，散布至网路上，汉江爱乐乐团也因此受到冲击。理事长刘正宰受到许多股东责难，不过也找出了流出影片的人，甚至找上了金奉周的议员老爸来管训他。另外一个也凑巧目击的人则是年轻的首席乐手，她一边担心车世音的状况，一边也试探雅真。



丑闻消息传出，刘正宰於公於私都希望作曲家金弼为自己的花心付出代价，以他完全没能为乐团产出新曲目为理由，直接希望解雇他。车世音虽然心痛，但此时却大动作登上新闻节目，昭告天下老公根本没有出轨，所有照片影片均为有心人变造，甚至透露由金弼所创作的乐团新曲目即将公开，让刘正宰相当傻眼。不过这并不代表车世音原谅了金弼，她告诉金弼「你已经毁掉了我的婚姻，但别想毁掉我的音乐」。



金弼其实是个软弱又容易放弃的人，即使车世音已公布他即将完成新曲目并替他向学校告假，他仍然无法完成。车世音只好自己也与金弼共同创作，完成了一首美丽的曲目「向日葵」。在创作过程中，小三李雅真竟然闯入，得意得拿出超音波照片宣示主权，正宫车世音完全以自己的音乐为主，即使看到了照片觉得心痛，她仍淡然向眼前的两人说「恭喜你」。金弼则是进退两难。



车世音前往排练的途中，竟遭遇严重车祸，而擦撞上来的车子正是由李雅真驾驶。虽然李雅真否认自己是刻意撞过来，但金弼完全不相信。在医院接受治疗的车世音，由父亲前来劝说是否顺便进行抽血检查，车世音拒绝任何抽血检查，这让刘正宰感到奇怪，幕后原因则是车世音母亲罹患雷明顿氏症，而且遗传风险高达50％，这病症将导致渐冻以及失忆，让车世音不愿面对。



车世音在短暂治疗后，手臂尚未完全恢复，但仍硬拆掉了绷带打算上台指挥新作品「向日葵」，上台前的一刻刘正宰告诉车世音，他已得知车世音不愿面对的就是雷明顿氏症，车世音能顺利演出吗？



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