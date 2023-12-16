【韩网热帖】SEVENTEEN罗PD综艺《NANA Tour》一集有180分钟

《出差十五夜》官方IG昨日发布限时动态，透露SEVENTEEN出演的《NANA Tour》将在1月5日首播，电视版长度大约70分钟，但完整版（不是花絮）有125分钟、140分钟、180分钟...！

根据《NANA Tour》公开的日程表，12月18日开始VOD预售，1月4日有隐藏活动，1月5日（星期五）晚8点40分在tvN首播，晚10点在Weverse公开EP1完整版。



▽预告片：



韩国网友评论：

1. 赞到爆！！！

2. 疯了，一定要买

3. tvN播出的是浓缩版吗

4. 不是花絮但有180分钟kkk

5. 根本是未剪辑的程度吧k

6. 追他们太幸福了...

7. 看完180分钟正片，再来点幕后花絮吧！

8. take my money，补贴制作费吧

9. 比电影还长，疯了kkkk

10. SEVENTEEN是gag团、我的饭搭子，一定要看

11. 「罗PD + SEVENTEEN」这组合真的是无法调整份量吧kkk

12. 电视上不播的更让人好奇kkk

13. 1月4日是什么活动呢？直播吗？太好奇了kkk

14. 罗PD真的很会做生意，非粉都想买

15. 看罗PD表情就觉得他们吵吵闹闹一定超有趣kkk

16. 意思是tvN版跟花样青春系列一样70分钟×6期（花样青春是6期+1期导演版），但《NANA Tour》通过Weverse公开6期份量的导演版，而且每期最少120分钟kkkk时长疯了啦kkk

17. 原以为是饭搭子的程度，这样一来要成为我的日常了呀！现在我就是SEVENTEEN，SEVENTEEN就是我！！（不是）

出处：https：//theqoo.net/hot/3037434760

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