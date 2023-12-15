终於等到《花样青春》SEVENTEEN篇啦！《NANA TOUR with SEVENTEEN》将在1月5日播出！

近日，tvN方面表示：「《NANA TOUR with SEVENTEEN》将在1月5日首播。」

《NANA TOUR with SEVENTEEN》是罗暎锡PD和申孝贞PD共同执导的《花样青春》新系列，制作组和 SEVENTEEN 成员们9月在义大利罗马结束拍摄。日前，Dino 出演金在中的网路综艺《在朋友》时曾表示：「真心觉得是最棒的！和去法国时（拍摄《阿拉丁神灯》）的感觉又不一样。」让克拉们（粉丝名）都相当期待！



（延伸阅读：SEVENTEEN《花样青春》开拍！金珉奎在机场弄丢护照，罗PD：「你是故意制造份量吗？」）

SEVENTEEN 在今年5月出演《出差十五夜》时，成员们在纸条上写下希望制作组能够实现的愿望。其中，DK 从60个「咣」抽出圆佑写的「SEVENTEEN 全员拍摄《花样青春》」的心愿券，让现场一片沸腾，而罗PD和申PD则是笑不出来 XD



另外，SEVENTEEN 目前正在进行海外巡演，发型第11张迷你专辑《SEVENTEENTH HEAVEN》后，在崎玉、名古屋、大阪、福冈展开了日本巨蛋巡演，接下来也将到泰国、菲律宾、澳门等地开唱。还将在12月31日出演《第74回NHK红白歌唱大赛》。



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