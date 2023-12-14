SEVENTEEN净汉暂停活动做手术！脚踝旧伤痛症加剧，无缘与福冈、曼谷、澳门粉丝见面

男团SEVENTEEN成员净汉因脚踝旧伤接受手术，短期内将暂停活动。

SEVENTEEN所属社Pledis今日通过Weverse发布公告，表示净汉在今日上午接受了脚踝手术。



净汉多年前左脚踝受伤，因他本人希望参与活动行程，所以一直以来以保守治疗代替手术。但最近痛症愈发严重，医疗人员认为有必要进行手术。日本巨蛋巡演《FOLLOW TO JAPAN》大阪场结束之后（12月10日），净汉便开始到医院治疗。



Pledis表示净汉手术很成功，短期内将专注於复健及治疗，难以参与SEVENTEEN接下来的工作行程，包括《FOLLOW TO JAPAN》福冈场，以及《FOLLOW TO ASIA》曼谷、布拉干、澳门场。



此前队长S.COUPS也因膝盖受伤导致十字韧带断裂，接受手术后仍在进行复健治疗。 SEVENTEEN将在这两位成员缺席的状态下，以11人形式继续完成日本巨蛋巡演和亚洲巡演。



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