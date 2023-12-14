热门奇幻韩剧《烈女朴氏契约结婚传》好评不断！李世荣预告床上亲热，裴仁爀成「病患专业户」

李世荣和裴仁爀在《烈女朴氏契约结婚传》中组成「泰遇CP」默契十足！更在节目中大爆二人即将上演亲热戏码：「我们今天拍了吻戏，而且是在床上拍摄，还脱了衣服⋯⋯」太让人好奇后续发展啦！

由李世荣和裴仁爀主演的热门韩剧《烈女朴氏契约结婚传》讲述朝鲜大龄女子联遇（李世荣 饰）在成亲当天惨成寡妇并意外穿越到现代，期间遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义财阀二代泰河（裴仁爀 饰）；为了达成各自目的，二人签下婚姻契约，由此展开了一段奇幻的爱情故事。



泰遇CP默契十足



挟著「古装女王回归作」的威势，《烈女朴氏契约结婚传》甫开播便开出亮眼收视，李世荣和裴仁爀也被观众大赞CP感十足，对此李世荣对拍档赞不绝口：「仁赫的状态一直都很好，个性也很可爱，很有爱心。」裴仁爀亦视女方为良师益友：「我真的很想和她合作，她从小就开始演戏，有时像个前辈，有时又像我的朋友。」日前李世荣更在综艺节目大爆二人即将上演亲热戏码：「我们今天拍了吻戏，而且是在床上拍摄，还脱了衣服⋯⋯」让人非常好奇「泰遇CP」的未来发展！



李世荣为戏学骑马



剧中联遇从古代朝鲜穿越到现代韩国，当中不乏骑马场面，就连古装经验丰富的李世荣也被考起：「我全身冒汗，肌肉也很酸痛，但是学骑马真的很有趣，我甚至买了装备！」不过谈到裴仁爀继《他就是那家伙》、《王后伞下》等剧集后，再度饰演病患角色时，他随即笑谓：「我也很好奇，我（扮演的角色）总是住院、死亡、吐血、被刺伤，到底为甚么呢？我看起来像是生病吗？」李世荣则认为对方能够勾起观众的保护欲望，让裴仁爀不禁笑言：「那我会一直生病，我不会好起来的！」



Viu Original原创穿越喜剧《烈女朴氏契约结婚传》逢星期五、六晚上10时30分在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《转角浣纱街》、《犬系恋人》、《白昼之月》、《婚礼大捷》等Viu Original原创剧，饱览亚洲人气剧集。



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