BTS防弹少年团「老兵」JIN给「新兵」弟弟们的下马威：快来啊，军队是第一次吧！提醒柾国「不如赶快去记国军徒手操」

11日、12日连续两日送防弹少年团4名成员入伍，粉丝们很是伤心，幸好有大哥JIN「插科打诨」，安抚了粉丝们的心。

11日，RM和V正式通过伦山训练所入伍，而两人也通过Weverse写下了「这一天终於来了」（RM）、「我会很想你们的」（V）的感言。 原本氛围已经烘托到极致，粉丝们看了舍不得到想落泪，却没想到JIN的回覆看得众人紧急收回眼泪，他回应弟弟：「快点来吧，军队还是第一次吧」、「我入伍的时候零下35度，大雪纷飞，好不容易才入所，（你们）入伍天气这么好，世界变得可真美好啊。 」



而12日JIMIN和柾国也入伍了，要在JIN担任助教的新兵教育大队里接受基础军事训练。 前几日的Weverse直播中，柾国透露之前和大哥打电话，求大哥照顾他入伍在即的焦虑心情，不要逗他，自爆还去运动了，没想到JIN直接留言「运动的时间不如好好记一记国军徒手操」，作为过来人给弟弟提建议。



国军徒手操是新兵入营之后最先学习的科目，也是训练兵体能的一种方式，更是新兵们入伍之后遇到的第一个难关，需要每天操练。



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