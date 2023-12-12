《运气好的日子》柳演锡逍遥法外依旧犯行中！李星民为女复仇怒揭真相！（EP.7 – 8）

[有雷] 《运气好的日子》这两集讯息量好大！并且时序上有点刻意安排，第7集直接跳到4年后，柳演锡竟成了生技公司的杰出青年CEO！李星民仍在暗中等待复仇的时机。第8集却演回了柳演锡偷渡前后的细节，以及李星民在得知女儿已惨遭毒手后的遭遇。失去妻女的他，能不顾即将新婚的儿子而进行复仇吗？

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吴泽（李星民饰）幸运捡回一命，但同时也与金赫洙（柳演锡饰）缠斗的母亲（李姃垠饰）却命丧黄泉。吴泽清醒后，必须接受妻子因痛失爱女大受冲击而轻生的事实，且发现警方所提供的金赫洙照片，并非他当日所载的客人，但自己却怎么也想不起当时那位客人的面孔。他必须重新组合所有线索，发现这位乘客所说的杀人过往有一半真实一半谎言，於是吴泽找到这位曾经与他一起撰写杀人交换日记的初恋尹世娜。



世娜已经改名换姓，但染上了毒瘾，提到了此人仍让她吓得发抖，她说这个男子叫做「李炳民（柳演锡饰）」。吴泽这才发现，李炳民与金赫洙其实是共犯，所以才能细腻地说出杀人详细过程。但两人又是为何闹翻了？真正的金赫洙还活著吗？



吴泽满脑子都在想著复仇，却忽略了自己的儿子。儿子也即将迎来新生命，於是打算先举办婚礼，他却仍深深陷入复仇的念头。看见李炳民成为了成功的青年企业家，还有著美丽的妻子，腹中也育有新生命，过著幸福的生活，不过暗地里仍然继续不断的杀人，无法停止这样的恶劣念头。吴泽梦到猪的那天其实中了乐透头奖，这笔钱也成了他复仇的助力，买到了情报找上根本没偷渡的李炳民。



吴泽终於成功绑架李炳民，像他对待女儿胜美一样，直接切断了他的手指，虽然他没有痛感，接著在伤口套上吸引装置，让他体内的血液慢慢流失，过程中还进行一问一答，吴泽说李炳民不过是金赫洙的小跟班，竟吹牛说自己是杀人犯。被激怒的李炳民，却主张所有案子都是自己做的，只是他与金赫洙对於要不要杀害胜美，意见不合，因此他杀了金胜洙，并在每个犯案现场留下他的指纹与血液。双方各自主张，真相即将揭晓。



仅剩最后两集剧情，杀人魔李炳民最后的下场会是如何？

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