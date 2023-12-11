BTS防弹少年团RM、V今日正式入伍：短暂地说一声「再见」，回来时也会道一声「你好」

防弹少年团RM和V於今日（11日）正式入伍，前一天他们公开了兵哥哥头照和入伍感言。

照片中，V将之前帅气的发型剃成干练的短发，戴著一副墨镜，摆出酷酷的姿势，他还写道：「这是曾经的梦想，剃头戴墨镜，一直都想做，终於实现了。 」V还公开了工作人员送给他的蛋糕，蛋糕上写著大家的寄语「健康平安地归来」，淘气的V将丝带扎在头顶，打成蝴蝶结，彷佛自己也变成了一个礼物。



RM则在Weverse上公开了入伍前的感想，说道：「这一天终於来了，有很多话想告诉你们，却在这一刻不知道该说些什么。 过去的10年中能够作为BTS而活著真的很幸福，就如我往日里经常说的那样结束又是一个新的开始，要坚信一定会有更好的事情在等著我们。 比起我们，之前就承受这一切的硕珍哥、号锡更加疲惫，看到这么勇敢的他们，我也有了勇气，说长不长，说短不短的18个月，我相信对我们所有人来说都是一个陌生且全新的灵感於学习的时期。 虽然我也会担心害怕，但一想到这段时间会有令人期待又期盼的事情的时候，就会被慰藉到，这是我自己的事情，也是ARMY们的爱，被大家记住，被大家等待，有时也会孤独心酸，但大家的爱已经填满了我，我也希望自己对大家来说是这样的存在。 比起那些穿耳而过的话语，我们的时间、爱意和真心会告诉将来的我们。 我一直想要成为即使不在你们身边，却也一直陪伴著你们的人。 我期盼大家在各自的生活、各自的场所里努力生活，等我回来时，我们没有任何隔阂，而是更加心意相通。 我们要短暂的告别了，回来时我会道一声「你好」，无论何时何地我们依旧是我们！未来相见，爱你们。」



此外，RM和V於今日经由伦山训练所正式入伍。 V申请了首都防卫司令部的特殊任务部队。 而JIMIN和柾国将於明天（12日）经由JIN担任助教的京畿道涟川陆军第五步兵团的新兵教育大队入伍，4人的退伍日为2025年6月。

随著明日JIMIN和柾国的入伍，防弹少年团全员都在履行国防义务中。

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