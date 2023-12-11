《12.12：首尔之春》在韩可望突破千万观影人次！同期上映最强势作品＋观众口碑不断

描述韩国双十二政变的电影《12.12：首尔之春》在韩国上映至今18日以来，已突破600万观影人次，依照这样的趋势看来，要突破1000万观影人次似乎并非难事。

依照韩国相关单位统计，《12.12：首尔之春》从上映当日至今已超过18天，而在9日截止时的观影人次是600万754名，并且上映以来持续有著优秀的票房成绩，是继2023年唯一的千万作品《犯罪都市3》之后，票房增加最快速的作品，目前正荣登韩国今年年度票房TOP2。自2020年因疫情影响，电影院进入停滞期，除了2022年的《犯罪都市2》《韩山岛海战》《机密同盟2》这些续集电影以外，《12.12：首尔之春》是唯一一部突破600万的电影作品。



同期上映的电影被视为强敌的是《拿破仑》，不过此片在韩国上映后的口碑也不如预期，并认为剧情与历史不符，於是成了《12.12：首尔之春》票房的助力。直到下一部历史强片《露梁：死亡之海》在韩国上映的12月20日之前，《12.12：首尔之春》几乎可说是独占鳌头，票房仍在持续上升中，因为本作品上映至今，无论在各种年龄层都大获好评，加上电影背景设定的12月12日即将来到，相信又让这作品的话题更加火热。



虽然《12.12：首尔之春》已经来到上映第四周，众演员们仍勤跑舞台问候宣传活动，而本片也将於12月15日在台上映。



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