《烈女朴氏契约结婚传》今晚EP.5最新梦幻白纱场景剧照公开，李世荣&裴仁爀恋爱进度又要超前了～

【多图】今晚联遇（李世荣 饰）和泰河（裴仁爀 饰）将展开一场清新感十足的凉爽约会？！XDDD

MBC 古装奇幻浪漫剧《烈女朴氏契约结婚传》公开了第5集的最新剧照，联遇和泰河分别穿著韩服和西装拥抱在一起，古今完美融合，巧妙呈现出了梦幻的浪漫场景。



两人约定要扮演好一对恩爱的新婚夫妻，男主泰河意外想起了前世的记忆片段，剧情进入了新一波高潮！



公开的剧照中，泰河说的话让联遇感动不已然后就紧抱住他，接著两人又倒在了草地上，这一次事件让两人有了更亲密的接触，实在是让人太好奇啦～～～～。



剧组分享了两人这场浪漫的洒水戏，是在拍摄画面、灯光、美术道具等所有项目的完美配合下完成（看来会是一个名场面！剧迷千万不要错过～）。摄影师和灯光导演打造了阳光耀眼的拍摄场景，营造出两人在花园中美丽的相遇，两人的服装和背景布置，则凸显如画一般的氛围，值得期待。

PS：打湿衣服足够让人脸红心跳地浮想联翩～

▼EP.5抢先看影片，不寻常的媳妇登场：



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