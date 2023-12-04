赵寅成&韩志旼&卢熙京参加煤炭志工活动，2023寒冬再次分享温暖爱心

演员赵寅成、韩志旼、李施彦与编剧卢熙京等人近日一起参与了煤炭赠送志愿活动。

12月2日，韩国志愿组织「同行者」和国际救援机构韩国JTS（Join Together Society）从下午1点至下午3点为首尔江南区九龙村居民分送蜂窝煤，「同行者」当天共送出了4000块煤炭，每户家庭200块、共20户家庭。





「同行者」过去每年两次持续进行JTS街头筹款活动，分别在儿童节和年末，但由於过去几年的新冠疫情影响而未能继续进行。





继去年之后，今年作家罗希庆和演员赵寅成、韩志旼、李施彦、曹惠晶、林世美、李尚熙、白承道等150人与JTS一起参与了煤炭赠送志愿活动。 在忙碌日程中出席的艺人们表示：「能够提供帮助真是太好了。 搬运煤炭时连接在一起的手让人十分感动。 」





自2004年起一直在「同行者」做志愿活动的卢熙京作家表示：「我希望再一次，不，希望每一年都能参加。 与传递温暖的煤炭分享活动相比，其他什么都不重要。 非常感谢给予这个机会。 」



演员韩志旼还向JTS捐赠了5000万韩元的善款。 所属社BH娱乐表示：「韩志旼自2007年开始直接参与JTS的筹款活动，积极奉献爱心。 这笔捐款将用於消除饥饿问题并为全球儿童提供教育机会。 」

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻