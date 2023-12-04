金在中「日常发挥」错喊SEVENTEEN Dino & 净汉！再用「女朋友哏」吓坏Dino啦～

金在中与SEVENTEEN净汉与Dino曾合作综艺节目《Magic Lamp》拉近关系，近日Dino作客金在中YouTube综艺《在朋友》，金在中又「日常发挥」出槌（出差错），万年不腻的「女朋友哏」（哏常作「梗」，搞笑的话或动作）也再度搬出来！

金在中此次很快就缩小范围猜到来宾可能是SEVENTEEN净汉或Dino，果不其然是其中的Dino，但金在中一听Dino最近solo出了单曲《Wait》，马上逗逗Dino怀疑他是为了宣传才来，还记恨某次《Magic Lamp》聚会Dino缺席。结果……马上换Dino抓到金在中把炳展开反击，因为金在中念错人家名字！金在中原想再次diss Dino太难约，想不到一时口误喊了人家「净汉」～！



金在中出错不仅此。正当和Dino聊SEVENTEEN团体之事，Dino讲了很多净汉的坏话(?)和好话，正巧净汉打来，这对兄弟就隔空斗嘴。此时……金在中对著电话说：「Dino啊，这样不行……」Dino问号了一下激动呼喊：「一直叫我净汉！」下秒开朗的举起手：「我变大哥了！」



《在朋友》到目前为止已出18集，最好笑的笑点似乎都是金在中制造出来的，不是搞混人家所属团体就是乱喊名字！而第二大笑点大概就是「女朋友哏」了，金在中总是忽然公开示爱让来宾措手不及，Dino同样遭殃！

在Dino介绍完《Wait》歌曲意在追求一个人后，金在中问他有没有谈过恋爱，接著自曝恋爱中，Dino慌张了一下看向镜头才忽然懂金在中的意思：「我没说过和谁谈恋爱喔！我以前谈过恋爱，现在也在谈……克拉。」讲完瞬间气力放尽灵魂出窍XDD。



▼快来看这集《在朋友》吧（在中念错名字在07:57、23:05，女朋友哏在11:04）！也不妨复习各集《在朋友》‎！



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