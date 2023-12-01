《运气好的日子》柳演锡强迫别人听自己的犯案史还要求共同收尾！李星民成功报警竟受更大威胁！（EP.3 – 4）

[有雷] 《运气好的日子》果然开始步入更血腥的历程，计程车司机李星民向外求援，却造成更多死伤。争执之下两人逃出车外，李星民幸运报警获救，却没想到此时接到由女儿的手机打来的电话……

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司机吴泽（李星民饰）向别车求援后，想不到引来乘客金赫洙（柳演锡饰）大开杀戒，其中一人奄奄一息，吴泽为他求情，金赫洙则是要求吴泽和他一起搬动尸体，并把另一人放到计程车后车厢中带走，金赫洙甚至还剪下一大块吴泽的手指甲，血流如注让吴泽痛到大叫。



一路上吴泽开车开得心惊胆颤，甚至还因为后车厢没关好，引起了警方上前盘查。此时装睡的金赫洙还拿出短刀威胁吴泽，於是吴泽只好谎话连篇，有惊无险地骗过了警察。金赫洙依旧不断说著自己杀人的过程，总共杀掉的人竟是不计其数，一开始先挑选社会边缘人，用各种方式造成他们死亡。但后来金赫洙不满足，决心要找到能够被人注意到的对象。



金赫洙盯上了校园内要竞选学生会长的南允浩，当他发现允浩的性向是喜欢男生之后，便在校园内网站上不断留下恶意留言，允浩原本不以为意，不过此时金赫洙更买了一个跟允浩一样的水瓶，把自己平时吃的精神科药物捣碎加入水中，让允浩长期喝下这样的水之后，开始精神不继，甚至出现幻觉，最终母亲（李姃垠饰）在家里发现了他，已自杀身亡。



这位心碎的母亲，因为得不到警方的协助，而独自收集证据。她发现金赫洙搭乘计程车前往木浦，於是除了自己也跟随在后以外，也通知到警方，警方也开始发现了休息站的露营车主死亡，接连一些事件都与这台计程车有关联。但是吴泽与金赫洙却在路上发生争执而让计程车开往了高速道路下的温室，吴泽趁机逃出车外求援。



经过许多波折，吴泽的手机定位终於被员警寻获，也来到派出所稍事休息，并且希望警方务必要抓到金赫洙，允浩的母亲也在计程车坠毁的地点发现了奄奄一息的被害者，接获消息后她赶往派出所希望与吴泽会合。但此时吴泽的手机却响起，他看见显示的是女儿的名字还开心地接听了，电话那头传来的却是金赫洙的声音……女儿似乎已遭遇不测…



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