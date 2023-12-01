《欢迎回到三达里》超新奇收视率公约：池昌旭去济州岛「免费出卖眼神」，申惠善现场发号码牌！

池昌旭的这份收视率公约让人很想冲去济州岛啊！XD

JTBC最新周末剧《欢迎回到三达里》今日举办发布会，主演池昌旭、申惠善和导演车荣勋出席。

《欢迎回到三达里》以济州岛为背景，讲述汉拿山脚下「鸡窝里飞出的凤凰」赵三达（申惠善 饰）某天栽了大跟头一落千丈，回到故乡和一直珍重守护那个穷山沟的赵容弼（池昌旭 饰）身边，获得喘息并重新寻找爱情的故事。



发布会上被主持人朴京林问到收视率公约时，池昌旭一开始保守提议5%，但申惠善一直在旁边说20%，池昌旭於是改口：「我决定火辣地定下20%收视公约！」



关於公约内容，池昌旭也一边听申惠善意见一边说：「作为济州岛观光商品，我会去济州岛机场免税店贩卖我的眼神，站在柑橘巧克力旁边。 济州岛名产『赵容弼的眼神』！」朴京林感慨主持了这么多发布会还是头一次听到如此新鲜的公约XD



池昌旭说这次贩卖不收费、是免费分享眼神，申惠善问：「给多少人呢？200人？」池昌旭：「200人。 」如此听话的池昌旭让申惠善笑到快要趴在桌子上，池昌旭也打趣说：「我是申惠善的分身。 」



朴京林问申惠善是否也要一同前往，申惠善抹著笑出来的眼泪说：「当然啦！我会在旁边发号码牌！」池昌旭说申惠善就是片场的快乐泉源「脑内啡」（内啡肽），看两人的互动完全可以想像啊！



《欢迎回到三达里》将在明晚播出第一集，海外观众可通过Netflix收看！等不及到周六晚上啦：



▽精彩片段抢先看！男女主角从小就志向截然不同，多年后重逢更加别开生面，活脱脱一对欢喜冤家：



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