【2023 MAMA完整得奖名单】SEVENTEEN受伤队长S.COUPS惊喜现身13人完整体领最大奖！NewJeans勇夺两项大奖

恭喜所有得奖者！你最爱的歌手团体也获奖了吗？一起来看看【2023 MAMA】的完整得奖名单吧～

年度盛事【2023 MAMA】（Mnet亚洲音乐大奖／Mnet Asian Music Awards）颁奖典礼今年在日本东京连两日举行，四项大赏奖座被HYBE包揽，第一天BTS拿下年度全球偶像奖，并录制影像感谢粉丝支持，大势女团NewJeans未出席典礼仍旧拿下了年度艺人奖和年度歌曲奖两项大赏。

而SEVENTEEN则拿下了年度专辑奖并压轴演出，脚伤恢复中的队长S.COUPS惊喜现身，13人完整体拿下了大赏，并感谢粉丝让他们得到这个奖，Hoshi 说：「2015年刚出道时第一次参加MAMA，没拿到任何奖就回家了，9年后我们拿到了这个专辑大赏，真的非常高兴，我想把这个荣耀献给CARAT克拉粉丝们，真的很谢谢大家。」



SEVENTEEN 压轴演出影片：



【2023 MAMA 完整得奖名单】



SAMSUNG Galaxy 年度专辑：SEVENTEEN《FML》（压轴表演团体）

SAMSUNG Galaxy 年度艺人：NewJeans

SAMSUNG Galaxy 年度歌曲：NewJeans〈Ditto〉

SAMSUNG Galaxy 年度全球偶像：BTS 防弹少年团（Day.1颁发的大赏）

最佳男子团体：SEVENTEEN

最佳女子团体：NewJeans

最佳男歌手：Jimin

最佳女歌手：Jisoo

最佳男Solo舞蹈表演：柾国 Jung Kook

最佳女Solo舞蹈表演：Jisoo

最佳舞蹈表演男团：SEVENTEEN

最佳舞蹈表演女团：NewJeans

最佳音乐录影带：Jisoo〈Flower〉

最佳演唱组合：AKMU

最佳歌唱表演Solo：朴宰正

最受欢迎舞蹈表演团体：TREASURE、LE SSERAFIM

最受欢迎全球表演团体：ATEEZ、(G)I-DLE

最佳新人：ZEROBASEONE(ZB1)、tripleS

最佳合作：柾国 (Feat. Latto)

最佳OST：BTS〈The Planet〉

最佳Hip Hop表演：Agust D（BTS SUGA）

全球粉丝选择奖(本赏)Worldwide Fans' Choice：SEVENTEEN、TWICE、BTS、林英雄、TXT、ATEEZ、NCT DREAM、Staykids、ENHYPEN、ZB1

最受欢迎新人：RIIZE、ZB1

最受欢迎亚洲团体：INI、Kep1er

启发成就奖：东方神起

Galaxy Neo Flip Artist：TREASURE ​​​

最受欢迎国际艺人：YOSHIKI

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