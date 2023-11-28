《烈女朴氏契约结婚传》再掀穿越热！ 「收视女王」李世荣回归古装，冀延续神话

「古装女王」李世荣的粉丝久等了，由她携手裴仁爀主理的Viu Original原创穿越爱情韩剧《烈女朴氏契约结婚传》现已在「黄Viu煲剧平台」上架，二人将於剧中共谱一段穿梭古今的奇幻恋曲！香港观众可免费收看。

Viu Original原创穿越爱情韩剧《烈女朴氏契约结婚传》讲述朝鲜大龄女子联遇（李世荣 饰）在成亲当天惨成寡妇，其后她与好友意外穿越到200年后的现代首尔，并遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义财阀二代泰河（裴仁爀 饰）；为了达成各自的目的，二人签下婚姻契约，由此展开了一段奇幻的爱情故事。



时隔两年回归史剧

继Viu Original原创剧《犬系恋人》和《白昼之月》先后开出红盘后，《烈女朴氏契约结婚传》亦正式加入战场，剧集集轻松与穿越题材於一身，加上「收视女王」李世荣继古装神剧《衣袖红镶边》后时隔两年回归史剧，让观众格外期待！日前李世荣被问到能否延续「史剧女神」的不败纪录时，她大方回应：「每部作品都是第一次见到的人事物，所以不管前作怎样，我也没有别的想法，只会对我们这次的作品感到好奇。」



无惧和《恋人》比较

谈到同时段前作《恋人》广受好评、大结局收视还冲上12.9%，李世荣坦言不怕被比较：「《恋人》很受欢迎，收视率也很好，所以对我们起到了很大的鼓舞！《烈女朴氏契约结婚传》和《恋人》虽然都是史剧，但是类型不同、两者也有不同的魅力，观看的乐趣会有些不同，希望大家也会支持我们的剧集。」她更寄望《烈女》收视能够冲破15%，看来对剧集甚有信心！



Viu Original原创穿越喜剧《烈女朴氏契约结婚传》逢星期五、六晚上在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《转角浣纱街》、《犬系恋人》、《白昼之月》、《婚礼大捷》等Viu Original原创剧。

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