凭性感艳舞一夜爆红的前女团Berry Good成员祚弦热恋中！男方实力惊人，「富比士」榜上有名

女团Berry Good出身的女演员申知原恋情曝光，男友是一名企业家。

据韩媒报导称，申知原的恋情始於今年初，她通过朋友的介绍结识了一位年长的企业家，随著时间的推移两人的感情逐渐升温，目前已经甜蜜交往了6个月。此外，据传男方在业界备受认可，曾荣登美国商业杂志《Forbes》（富比士、福布斯榜）评选出的「亚洲30岁以下的前30名企业家」。对此，申知原所属经纪公司也积极回应表示：「已经向她本人确认过了，两人抱著好感处於互相了解的阶段。 因对方并非圈内人士，担心会造成负担，所以一直都很小心翼翼。 」

申知原於2016年以艺名「祚弦」作为Berry Good的一员正式出道，她因出演19禁综艺《SNL KOREA》而为整团打响知名度。 节目中祚弦身穿深V紧身上衣，搭配超短热裤，脚踩黑丝和高跟鞋登场，性感扭动身姿，M字腿，深wave，更与一名男性热舞，场面火辣，看得同场女嘉宾都忍不住「喔莫喔莫」大声感叹，撩人姿势更是引得萤幕前的观众为之沸腾。 祚弦也因此一炮而红，成为Berry Good中人气大火的成员。

《SNL KOREA》的表演令祚弦的父亲强烈反感，幸好有母亲坚定的支持，最终也慢慢说服了父亲。 2021年Berry Good解散后，祚弦又以本名申知原勇闯影视剧圈，陆续出演了《冬天之后是樱花》、《反派罗曼史》、《他就是那家伙 》、《龙屡阁：无情都市》等作品，获得观众喜爱。



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