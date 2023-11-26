【K社韩国小百科】长羽绒服彻底退流行！曾风靡全韩人手一件，如今再穿当心被嘲「羽绒服乞丐」

流行这件事实在是太无情了！

还记得有段时间韩国非常流行长款羽绒服，尤其全身黑色、长度快要盖到脚踝的款式，韩国街头几乎人手一件。 最开始这种羽绒服是运动员和艺人在户外等待时的爱用款，毕竟从头包到脚，在动辄零下的韩国冬季非常实用。 2017年平昌冬季奥运会主办方推出15万韩元超低价限定款，随后许多运动品牌也跟进，立即在追星族和学生党里引起流行。



当时很多明星如防弹少年团、孔刘、柳俊烈等都拍过代言写真：







偶像上班路和机场秀几乎成为长羽绒外套专场：





Super Junior甚至曾上电视购物台亲自促销：



然而仅仅过了2年，长羽绒服就过时了... 从2019年起，时尚风向大转弯开始流行短款，直到今年仍是短款的天下，车银优、全昭弥、孙娜恩、金妍儿等等拍的最新广告无一例外全都是短款。 而仍旧坚持穿长款的人，很抱歉，就会被默认为没钱买新款的穷人。尤其在时尚敏锐度较高的学生族群里，分分钟被酸「长羽绒服乞丐」！





其实学生族远不止「以衣取人」，还会根据居住环境、父母收入等把同学划分三六九等，例如「月乞丐（住月租房的乞丐）」、「传乞丐（住传贳房的乞丐）」、「二百虫（月收入不到200万的人）」等，不过这就是另一个话题啦。





2021年韩国某媒体根据舆论对不同消费人群做了画像：穿短款羽绒服、用iPhone手机的是青春学生，穿长款羽绒服、用Android手机的则是老气的汝矣岛上班族。



아무리 그래도 이런 기사는 좀. 쓰지 말죠. 그림까지 그려가며..이런 편 나누기는 유머게시판에나 올라가야지. 한국경제지에 실릴 내용은 아니자나요.

(신문명. 기자명은 가렸습니다) pic.twitter.com/GRmNRyOPZ0 — 케이죠 (@ArtKG5) November 19, 2023

不过有趣的是，虽然报导本意是说MZ世代年轻人早已拥抱新流行、只有上班族还停留在旧款式，但很多网友表达了不同意见：长羽绒服贵到爆、预算不够根本买不起，而且汝矣岛上班族才不是随便谁都能当，反而比较羡慕呢XD

韩国有句话叫做「冬天是贫穷无处可藏的季节」，因为冬季衣物最注重功能和品质，一眼就能看出穿著者的经济状态。 随著羽绒服的流行趋势彻底从长款变成短款，似乎令这句话又有了新的解读方式呢。 （苦笑）

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