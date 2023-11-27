2PM玉泽演原来超讨厌比心，全靠粉丝这句话点醒！如今变「全自动机器人」

玉泽演变全自动式「饭撒」（Fan Servive音译）原来是这个原因！

前段时间，玉泽演在粉丝会上与粉丝互动的影片火爆SNS，每秒都在换动作，速度超惊人，被粉丝们调侃是「全自动饭撒机器人」。 玉泽演袒露是粉丝让他变成了「机器人」。

前段时间，玉泽演做客了歌手白智英的YouTube节目「Baek Z Young」，聊天途中他提到了饭撒的事情，透露：「开粉丝会的时候，偶尔会有粉丝要求我做一些年轻偶像们会做的动作，我年轻的时候比心动作还很简单，现在有什么熊熊比心、脸颊比心...等等，其实我真的很讨厌做这些。 」

然而疫情期间，2PM发行新专辑之后，玉泽演的想法产生了巨大的变化。 当时举办了一场线上粉丝会，「粉丝们会要求你做些什么，我就说没办法做，一位粉丝就说『欧巴，我们可是花了钱的』，我当时就觉得她们为了见我要花很多钱吧，之后她们让我比心我就会照做，心情也变得轻松了，比个心又没什么关系。 」听到这里，白智英也说道：「值得我学习，我从来不做我讨厌的事情。 」称赞玉泽演想法的改变很有道理。

得知这一事情的粉丝和网友们表示：「其实弄不好就会被骂态度差，他当场就能改正，真的很敬业」、「想起有位网友说她去粉丝会，就听到本命说了一句『哦，真的吗』」、「真的能感受到他把粉丝的话听进去了」等。

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