这什么新招！Super Junior银赫送「空壳咖啡车」给厉旭，只因新歌叫《什么都不做也没关系》

Super Junior厉旭20日solo回归，带来了全新单曲《什么都不做也没关系》，队友银赫今（24）日为他送上咖啡车展现「超高明新招」！

Super Junior彼此间，嘴巴上总是说说「不会为彼此应援」，但偶尔还是会看见谁送谁咖啡车，不过今日厉旭前往音放打歌特地开了直播，因为银赫第一次为他送来咖啡车。



搞笑的是，厉旭来到咖啡车前才发现「什么都没有」！厉旭念著银赫留下的话：「『什么都不做也没关系，所以什么都没有』……？啊什么都没有，所以只有这样？真的吗？什么都没有吗？真的连人都没有！这哥在干嘛……」虽然感到很荒唐，一度不可置信，但厉旭最后还是边感无奈，边灿笑著对镜头向银赫道谢说我爱你XDDD。



银赫会有这样的idea也是替厉旭另类宣传啊，因为新歌歌名就是《什么都不做也没关系》，粉丝都要被银赫笑倒，觉得超有创意超有sense！

▼厉旭直播片段



▼厉旭po文：「没有咖啡的咖啡车。」留言透露末图的咖啡「可能是ELF觉得可怜送的」XDD 限时动态小小字则写下：「不要拍综艺了ㅜ（不要搞笑之意），我真的是期待著咖啡的……」



▼原Super Junior室长经纪人，现於D&E自立门户的公司ODE娱乐服务的元永善，也po文发出咖啡车全貌：「这是一辆咖啡车，但咖啡车什么都没做……」



▼最后一定要听听「美声小王子」的《什么都不做也没关系》！歌曲是要疗愈人心的，要大家放心「什么都不做也没关系，我陪在你身边」，难怪厉旭也对银赫这位哥哥没办法XDD



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻