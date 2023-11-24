曾演《遗物整理师》《致郁生日》，PENTAGON洪硕离开CUBE签约演员公司与金慧峻等同门
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曾演《遗物整理师》《致郁生日》，PENTAGON洪硕离开CUBE签约演员公司与金慧峻等同门

明星   2023年11月24日   星期五19:11   草莓  

（封面图源：IG@_hongseokie、PLAYLIST《致郁生日》官方海报）

男团PENTAGON上月有5名成员与经纪公司CUBE娱乐合约到期，剩下的成员也陆续到期，包括洪硕（梁洪硕），洪硕如今也签约了新公司。

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洪硕与CUBE娱乐的合约本月6日到期，近日就听见消息他与ANDMARQ娱乐
签约。ANDMARQ娱乐是以演员经纪为主的公司，旗下包含许多演技派演员，《尸战朝鲜》金慧埈、《那年，我们的夏天》朴真珠、《魔女二部曲：另一个她》申诗雅、《纸房子：韩国篇》全钟瑞、《One the Woman》陈瑞妍……等等，ANDMARQ还参与过《极速首尔》、《灵魂伴侣》（韩版《七月与安生》）等电影制作。
（图源：IG@andmarq_official）

洪硕2016年以男团PENTAGON出道，2019年主演《最棒的炸机》开始了演技生涯，后来还演出Netflix热门影集《Move to Heaven：我是遗物整理师》、PLAYLIST与NAVER TV合作的《致郁生日》等等，主演的《致郁生日》虽是小众网路剧但拥有一批忠实观众，洪硕与女主角Red Velvet Yeri的表现颇受好评，后来还登上大银幕上映。
（图源：IG@_hongseokie）（图源：PLAYLIST《致郁生日》官方海报）

洪硕加入了ANDMARQ娱乐，想必会对戏剧事业上有所帮助，粉丝都相当祝福。

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