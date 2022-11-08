【第43届青龙电影奖】入围名单完整公开！《分手的决心》《韩山岛海战》《猎首密令》均入围多项角逐

韩国电影节的盛事之一《第43届青龙电影奖》即将於11月25日举办颁奖典礼，今日也公开了完整的入围名单。今年在全球各大电影节大放异彩的电影《分手的决心》依旧是风光入围最多项目。

《第43届青龙电影奖》集结了专业领域专家的投票与网友投票的结果，选出了各领域的最终入围名单。本次发表的最佳候选作品以及候选者，除了最多观众与人气奖以外，还有最佳作品奖、最佳导演奖、最佳新人导演奖、最佳男/女主角奖、最佳男/女配角奖、最佳男/女新人奖、最佳摄影灯光奖、最佳剧本奖、最佳音乐奖、最佳美术奖、最佳剪接编辑奖、最佳技术奖等共15个奖项。入围名单也在今日揭晓。



入围了今年最优秀的韩国电影作品就包含了《婴儿转运站》、《王者制造》、《韩山岛海战》、《猎首密令》、《分手的决心》五部作品角逐。其中《分手的决心》更是一口气入围了13项，《韩山岛海战》、《猎首密令》也各自入围了有10项之多，《婴儿转运站》、《王者制造》则是各入围7项。



影帝奖项将由《分手的决心》朴海日、《王者制造》薛景求、《婴儿转运站》宋康昊、《紧急迫降》李秉宪、《猎首密令》郑雨盛五人展开激烈竞争。影后的入围者则是包含了《极速快递》朴素丹、《人生真美丽》廉晶雅、《机密同盟2》润娥、《死亡预报》千玗嬉以及《分手的决心》汤唯。





最佳男配角入围的有《分手的决心》高庚杓、《机密同盟2》丹尼尔海尼、《犯罪都市2》朴智焕、《韩山岛海战》卞约汉、《紧急迫降》任时完。最佳女配角入围的有《紧急迫降》金素珍、《魔女2另一个她》徐恩秀、《作家我就烂》吴娜拉、《分手的决心》李贞贤、《猎首密令》田慧振。





大家所关注的最佳男子新人奖，则是包含了《奇怪的数学家》金东辉、《作家我就烂》无真星、《行动代号：狼狩猎》徐仁国、《人生真美丽》邕圣佑、《韩山岛海战》李瑞俊五人入围。最佳女子新人奖入围的有《猎首密令》高允贞、《分手的决心》金申英、《推土机上的少女》金惠奫、《魔女2另一个她》申诗雅以及《婴儿转运站》IU李知恩。





完整名单公开如下：

最佳电影作品奖：《婴儿转运站》、《王者制造》、《韩山岛海战》、《猎首密令》、《分手的决心》

最佳导演奖：《婴儿转运站》是枝裕和、《韩山岛海战》金汉民、《分手的决心》朴赞郁、《王者制造》边成铉、《紧急迫降》韩在林

最佳新人导演奖：《推土机上的少女》朴义雄、《犯罪都市2》李相龙、《猎首密令》李政宰、《死亡预报》郑智研、《作家我就烂》赵恩智

最佳男主角奖：《分手的决心》朴海日、《王者制造》薛景求、《婴儿转运站》宋康昊、《紧急迫降》李秉宪、《猎首密令》郑雨盛

最佳女主角奖：《极速快递》朴素丹、《人生真美丽》廉晶雅、《机密同盟2》林润娥、《死亡预报》千玗嬉、《分手的决心》汤唯

最佳男配角奖：《分手的决心》高庚杓、《机密同盟2》丹尼尔海尼、《犯罪都市2》朴智焕、《韩山岛海战》卞约汉、《紧急迫降》任时完

最佳女配角奖：《紧急迫降》金素珍、《魔女2另一个她》徐恩秀、《作家我就烂》吴娜拉、《分手的决心》李贞贤、《猎首密令》田慧振

最佳男子新人奖：《奇怪的数学家》金东辉、《作家我就烂》无真星、《行动代号：狼狩猎》徐仁国、《人生真美丽》邕圣佑、《韩山岛海战》李瑞俊

最佳女子新人奖：《猎首密令》高允贞、《分手的决心》金申英、《推土机上的少女》金惠奫、《魔女2另一个她》申诗雅、《婴儿转运站》IU李知恩

最佳摄影灯光奖：《婴儿转运站》、《王者制造》、《韩山岛海战》、《猎首密令》、《分手的决心》

最佳剧本奖：《婴儿转运站》、《王者制造》、《韩山岛海战》、《猎首密令》、《分手的决心》

最佳音乐奖：《婴儿转运站》、《人生真美丽》、《韩山岛海战》、《猎首密令》、《分手的决心》

最佳美术奖：《人生真美丽》、《王者制造》、《韩山岛海战》、《猎首密令》、《分手的决心》

最佳编辑剪接奖：《犯罪都市2》、《王者制造》、《韩山岛海战》、《猎首密令》、《分手的决心》

最佳技术奖：《犯罪都市2》武术动作、《紧急迫降》VFX视觉效果、《外星＋人》VFX视觉效果、《韩山岛海战》VFX视觉效果、《分手的决心》服装意象

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