「我不是YouTuber！」李栋旭粉丝热情投票《藉口罢了》年度大赏，遭本尊劝阻：「不要用妈妈帐户啊！」

拜托粉丝投票的明星见过很多，极力劝阻粉丝、叫大家「不要投票」的明星还真是不太常见啊XDD

由刘在锡挑大梁的网路谈话节目《藉口罢了》本月17日迎来开播一周年，为回报观众厚爱决定举办年终颁奖礼「第一届藉口罢了颁奖礼」，请网友投票选出三项大奖：大赏、作品赏、人气明星赏。 其中大赏标准是出演超过3次、与刘在锡互动默契、宣传频道有功，列出了6位候选人：南昶熙、宋恩伊、李栋旭、曹世镐、朱宇宰、池锡辰。



不过，本职演员的李栋旭似乎对於过度参与YouTube持一定的质疑态度，之前就曾开玩笑吐槽现在大家见到他时都不说「我看了你的作品」，而是说「看了你的YouTube」XD之前刘在锡在节目中预告要做年终颁奖礼并邀请李栋旭出席，李栋旭立即苦著脸说：「我说过不会去啦！」



不过李栋旭粉丝似乎并不这样想XD近日一位粉丝参加李栋旭新片《单身首尔》试映会刚好遇到刘在锡，就当面拜托颁奖给李栋旭，可惜刘在锡表示并不是他颁奖。 粉丝随后将这件事通过Bubble告诉李栋旭，李栋旭大为震惊：「哦哦哦？？kkk真的拜托刘大神了吗？kkk大家请安静一点啊... ㅠㅠㅠ」



这次投票是通过Google账户进行，李栋旭连连劝阻大家不要投票，中途还因为自动翻译服务搞出乌龙：「怎么连妈妈的账户都用上了！不是，海外粉丝啊~不是妈妈的户头，Papago（*翻译服务）给我好好工作啦~户头不可以，不是那个... 全面混乱起来了... kkk」

不过嘴硬心软的李栋旭最后还是表达感谢：「安静些... kkk真的很感谢~努力帮我投票吧。 昨天有粉丝拿著灯牌『今天来Bubble吧』，但昨天太忙没来成，所以今天来啦~」



来看看目前YouTube留言区的呼声，虽然李栋旭一副不情愿的样子，但他的呼声还是最高：「想看李栋旭一边不情愿地碎碎念一边来领奖的样子」「南罙一边来领奖的样子」「南念一边来领奖的样子」「南缧熙值得大赏！堪称南昶熙的再发现」「是不是应该给李光洙一个『提及』奖，本人只出演一次却不断被其他嘉宾提及，几乎变成名誉会员kkk」「 李栋旭一定会拿大赏，等著出演下一期《藉口罢了》吧kkk」



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