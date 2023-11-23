D社独家：警调查李善均&GD皆因听信女室长一面之词，挖到头竟是「心机自作剧」和「炫耀」

今日韩媒Dispatch独家报导了演员李善均和歌手GD（G-Dragon，权志龙）因江南花柳界女室长的口供而卷入吸毒嫌疑的过程，让大众对事件始末有了更清晰的了解。

据D社，女室长K某并非那家声色场所的老板娘，而是在中层管理其他女工作者和接待客人，也就是「次级妈妈桑」。 K某有至少5次吸毒相关前科，今年8月和花柳界妹妹一起吸毒时被对方前男友发现，前男友扬言要向警方告发。 K某试图花钱封口但没能筹到钱，9月12日该男举报K某后发简讯给她索要1亿韩元，扬言「晚一点就要加一千万」。

勒索李善均

9月14日K某给李善均发简讯，称自己Apple watch被骇，骇客24小时监听她和李善均对话、以曝光吸毒为要挟索要3亿韩元。 K某向李善均强调一旦曝光给媒体就完了，自己这周就会去自首并把手机交给警方做调查，还在对话中刻意提到2种毒品的关键词：「我跟朋友交谈时提到欧巴吸食K他命和大麻的事，朋友说第一次听说。 」

李善均随即拉黑K某，拜托朋友（介绍李善均去该店的事业家）代为出面向K某转账3亿，让这件事告一段落。 D社怀疑根本没有所谓骇客，3亿韩元其实都被K某独吞。



炫耀GD

D社称GD去年光顾过那家店2次，K某每次都通过聊天app向朋友们炫耀「GD来找我了」，还偷拍GD去洗手间影片发给朋友。 其实每次有艺人来店里时K某都会炫耀一番，这样的艺人超过10名，但警方唯独调查了GD。

D社认为警方不放过嫌疑人线索是好事，但在还没正式立案、只是内部调查的阶段就把艺人名字泄露给媒体，属实不当。



目前为止，李善均尿液和毛发检验均呈阴性，至少证实最近8至10个月没有碰过毒品或药物。 GD的尿液、毛发、手脚指甲检验结果也均呈阴性，13日接受采访亦强调自己从未吸毒，若检出毒品反应才奇怪。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻