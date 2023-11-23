标榜「成人MAX」台词尺度超开！SJ东海&李雪主演《男与女》预告就有床戏ELF不要看～

Super Junior东海（李东海）5月才睽违9年带来戏剧作品《Oh！英心》，下月又有《男与女》新戏，而且尺度超开粉丝ELF都吓傻～！

《男与女》改编自18禁Naver网路漫画，描述一对男女7年前各有伴侣时，在汽车旅馆电梯前相遇继而交往，7年后却产生了倦怠。首支预告片已释出，男女主角郑贤成（李东海饰）与韩成玉（李雪饰）对话相当引人遐想。



「今天要做吗？」

「不要吗？唉唷，好歹也是纪念日！」



「要进去吗？」

「你不喜欢看到这个吗？」



还有斗大的标题写「情色预警」、「成人MAX」，旁白一边喊：「在想色情的东西吗？」「成人有成人的世界。」



预告播出后似乎让Super Junior粉丝E.L.F.相当崩溃，台词容易让人想歪外，东海还有裸上身的床戏啊！还有E.L.F.发现读剧现场也有超害羞台词，东海：「关灯吧？」李雪：「不要，我喜欢看著脸做。」有E.L.F.表示很难接受、不敢看，不过也有E.L.F.笑称东海长大了，或称赞他演技明显进步，已不太会联想戏外真实的他。

▼「看著脸做」是还原漫画剧情，或许上述也都是？



《男与女》今日更释出首张海报，和预告片里的一样，海报上有漫画家亲自仿画男女主角的画作，可以看见原本被视为是演员柳承范（即《MOVING 异能》的法兰克）翻版的男主角，已改成东海形象。



《男与女》就在12月26日韩国时间晚间10点30分於Channel A播出。

▼预告片与读剧影片



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