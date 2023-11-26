【韩网热帖】RIIZE承汉粉丝送卡车应援，引爆韩网两极争议

RIIZE成员承汉透露将无限期暂停活动，不过仍有支持他的粉丝，有粉丝在SM大楼门前进行了卡车应援。

承汉虽然还是个新人，但已经三番五次引爆争议，令粉丝十分不满，最终SM於22日发布通告称尊重承汉的不想拖累团队和队友的意愿，最终决定无限期暂停活动。 同时承汉也公开了手写信，向粉丝道歉。

事情刚过去没多久，就有承汉的粉丝往SM大楼门口送了卡车，这次不是示威，而是应援，卡车上打出了「BRIIZE永远站在承汉这边」（BRIIZE是RIIZE的粉丝名）、「我们RIIZE7人会像星星一样只走花路」。



事情很快就在韩网上传播开来，引来无数网友的围观和讨论：

1. 虽然我觉得不至於退队，但卡车应援也太好笑了

2. 最近卡车司机应该笑疯了

3. 看来这次是外国粉丝啊

4. 为什么要嘲笑粉丝，粉丝之中肯定也有不一样的想法啊

5. 他又不是那种社会性丑闻，被嘲讽一下，我觉得也无所谓，没必要退队，他知道应该如何熬过去

6. 确定是粉丝送的？这也太自私了吧

7. 让他退队又不是直接从娱乐圈隐退，有才华的话就去solo重新出道啊，互相为对方应援就是了，归队的话团队和粉丝都会很混乱吧，就各走各的，互相应援就行了吧

8. 其实不搞这些乱七八糟的才是对承汉有利的吧

9. 我也觉得有点可惜，很期待承汉而非RIIZE承汉的面貌

10. 粉丝的爱到底是什么？总之都很厉害

11. 新人，又是对内人气最低的

12. 有必要应援吗

13. 所以这种卡车要多少钱？感觉可以买来养老

14. 先送应援卡车，再送退队卡车

15. 快去solo吧

16. 肯定有粉丝支持啊，他又不是罪犯，也没有闯大祸，而且还是照片泄露事件的受害者，现在怎么谁有一点失误就想搞死他呢？

17. 那些说「比他做的事情更严重的某些人还在活动」的人，没把犯事的成员踢出去的团才奇怪吧

18. 他又没犯罪，那些参与校暴的人还在活动

19. 让退队的，和等他回归的粉丝，粉丝里已经开始有分歧了，他才是个新人啊

20. 司机应该只是把车停在路边，然后自己却别的地方待著吧

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