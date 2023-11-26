赵寅成低调做慈善12年，帮助外国建学校，获「好人奖」又捐出了奖金：我只是想去除「钱毒」罢了

赵寅成又一次因善举感动了所有人。

赵寅成常常低调做公益，为善不欲人知，要不是有媒体爆料，民众们根本不知道他私底下竟然做了那么多事情，并且一做就是12年，甚至因为做慈善而得了奖，而他又将这笔奖金又一次捐了出去。

从2011年开始赵寅成就持续捐款给首尔亚山医院，帮助需要接受治疗的患者。 多年前他又捐款5亿韩币，帮助非洲坦尚尼亚中部地区的辛吉达区域建设学校，大概有近460名学生受惠。 当地因学校不足，导致许多孩童从小无法接受教育，慈善团体为了在当地建设学校而努力筹措建校经费。 10月24日举办的「第13届优美艺术人赏」颁奖礼上，赵寅成被授予「Good People」奖，随后他就将2000万奖金再次捐赠给了坦尚尼亚的孩子们，用作他们的教育福利基金。



赵寅成在发表获奖感言时透露了自己参与到慈善事业中的契机，称：「身边有长辈告诉我『掉进金钱的陷阱中极其容易，钱其实也有毒，如果去除掉这些钱毒，你也会有福报』，於是我抱著自私的心，想要去除『钱毒』而开始了捐助。 后来我又听说『毒用的好，也会是药』，这些药帮到有需要的人，而回到我身上的就是这座奖杯。 」



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻