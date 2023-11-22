《无人岛的DIVA》蔡钟协终於不用忍耐可以笑了！朴恩斌站上梦想舞台却因他而秒后悔！（EP.7 –8）

[有雷] 《无人岛的DIVA》随著基浩的身分揭晓，也令人开始期待朴恩斌与蔡钟协两人的美丽重逢。朴恩斌终於以自己的名字站上了舞台，展现美妙歌喉，但却被虎视眈眈的基浩父亲吓到发抖，差点放弃了歌手梦，同时，基浩选择与生父正面迎击。

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身为节目PD，保杰（蔡钟协饰）要求一律唱现场，并且尹兰珠（金孝珍饰）必须先行向观众们道歉，声明自己之前都是由徐木河（朴恩斌饰）进行幕后代唱。几经挣扎后，兰珠愿意坦白事实，并为木河打造华丽的出道舞台，完美击败强敌人气歌手殷莫瑞。在导播室的保杰，也终於在此时展开了笑容，协助木河成为歌手的梦想终於实现。





节目完美落幕，木河却在楼梯间听见了遇学（车学沇饰）与保杰的对话，发现保杰就是她在寻找的基浩！此时又看到基浩的父亲仍在电视台前守候，她关掉手机，直接与基浩父亲对话，不过依旧难掩紧张的眼神，她的小动作让基浩父亲一眼看穿她正在说谎，并且更加确定基浩就躲在她的身边不远处。木河担心自己会让基浩一家人的行踪曝光，决定与大家断了联系，出发到远处思考自己的下一步。



保杰与遇学靠著网路上的目击讯息，总算找到了木河，保杰也坦言自己就是基浩，并且希望木河继续追求梦想，成为更了不起的歌手，遇学虽然反对，但看见了木河的脸却一句话都说不出口。保杰表示自己十五年来对木河始终感到亏欠，因为自己隐姓埋名得到了幸福生活，木河却不然。於是遇学找来了父母，大家一起度过了快乐的户外露营时光，基浩听著木河唱歌，似乎回到了小时候的时光。



木河在节目上的好表现引来多方人马希望与她签约，尤其是RJ娱乐的李代表，不过木河仍在意尹兰珠距离销售2千万张专辑仅差距不到2万张，并没有考量自己出道的事情。尹兰珠突然与消失，回到了失智的母亲身边，再度出现时，却无法谅解木河之前的逃离，而态度出现180度大转变，甚至打电话给李代表，表示愿意放弃2千万张唱片的约定。



保杰也担心行踪曝光而相当不安，於是瞒著哥哥，独自回到了春森岛，刻意让邻居将自己的行踪曝光给爸爸知道，想引他爸爸来此，更说自己是全国趴趴走的摄影师，没想到父亲还是看穿了他的声东击西之计，知道他的心思。保杰决定正面迎击，直接来到父亲的住处，向父亲承认自己就是基浩。



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