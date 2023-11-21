努力工作ing！田慧振有望出演新剧《I'm Home》，与罗文姬、李圣旻、俞承豪展开合作！

今日（21日）据韩媒 스타뉴스 报导，田慧振出演新剧《I'm Home》，不久前她与制作组见面，经过私下协调，最终决定出演。
随后，田慧振的所属社HODU&U娱乐回应：「田慧振收到新剧《I'm Home》出演提案，正在积极讨论中。」
田慧振的丈夫兼演员李善均因卷入毒品争议而接受调查，夫妻俩一起拍摄的广告也迅速被撤除。有人担心引起争议的李善均，会不会对田慧振的活动产生影响，但是通过讨论下一部作品，证明演技道路没有问题。
而《I'm Home》改编自2004年播出的日本电视剧《HOME DRAMA》，这是一部回顾家庭意义的人情电视剧。讲述在异地因意外事故失去另一半家人的人们聚集在一起，互相成爲新的家人，抚慰著伤痛，逐渐前进的故事。此前，罗文姬、李圣旻、俞承豪都收到出演提案，这阵容真的令人期待呢！
田慧振因结婚、生育、育儿等原因出现短暂空白期，但之后通过《Misty》、《请输入检索词WWW》、《秘密森林2》、《白头山：半岛浩劫》等多样的作品展现了存在感。特别是最近人气爆棚的《陌生人》中，用自己的色彩描绘之前在电视剧中找不到的妈妈角色，刷新了「人生角色」。
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