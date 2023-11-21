梦幻组合！《The Trunk》徐玄振＆孔刘同框路透照「首度」曝光，两人将在剧中扮演「契约夫妻」

Netflix 新剧《The Trunk》由徐玄振、孔刘主演，讲述因湖边浮出的旅行箱而开始被揭露的秘密婚介夫妇，以及旅行箱中一对男女可疑的结婚故事；故事背景设定为高级婚介服务，他们为顾客量身定制寻找合约期限只有一年的配偶。

剧中，徐玄振饰演合约制婚姻介绍公司「NM」职员，经历过四次婚姻，正元是她的第五任丈夫；孔刘饰演因过去的伤痛而感到不安和孤独的音乐制作人「韩正元」，因前妻申请的合约制配偶服务而遇见了第二任妻子仁智。



今年7月公布出演阵容后，也在网路上引发热烈讨论。近日两人同框路透照首度曝光，让网友纷纷表示：「好期待啊」、「这个组合能不好看吗」、「梦幻组合，这剧什么时候播」、「看到这个场景，想起《鬼怪》了」、「百想视帝视后合作，真的好期待」、「好配」、「终於看到路透照了」等等。

而《The Trunk》编自韩国作家金吕玲创作的同名小说，由《我们的蓝调时光》、《步步惊心：丽》的导演金圭泰执导，《花郎》的编剧朴恩英执笔剧本。

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