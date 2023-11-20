龙俊亨「2023 YONG JUN HYUNG YEAR-END CONCERT [LONER's ROOM] ENCORE IN TAIPEI」12月16举行

韩系盛颜男神龙俊亨今年八月来台北成功举办完「2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] IN TAIPEI 」后，细心的他，便把当时所有粉丝的话记在心里...

当中不乏有粉丝是从他出道以来，就一直支持到今天，而这些粉丝除了希望龙俊亨日后能常常来台北外，更期待有一天，可以为他举办庆生会，而这个心愿，竟然被龙俊亨记在心里，超重视粉丝的他，确定将於12月16日再次来台，举办「2023 YONG JUN HYUNG YEAR-END CONCERT [LONER's ROOM] ENCORE IN TAIPEI」，与溺爱他的粉丝一起庆祝自己12月19日的生日！



时隔四个月再次来台北与大家见面，虽然名为ENCORE场，但龙俊亨已专心致力於准备先前从未演出过的舞台内容，期待把更多的全新惊喜带给粉丝，当然，其中最特别的，莫过就是庆生桥段，首次移师台北过生日，龙俊亨说：「非常期待！同时也对12月所有生日的粉丝感到高兴，对於我年末能举办ENCORE演唱会很开心，我真的好想快点见到你们！希望当天能愉快的唱歌，一起互相聊天！」。



虽然工作行程紧凑，甚至已经排到2024年，但龙俊亨对於工作态度一向秉持一丝不苟，要求甚高，就是要把最好的一面呈献给所有粉丝！而龙俊亨也感性的说：「藉由透过年末举办的演唱会来结束这一年，希望我的这份心意，能让大家感到满满的幸福！」。韩系盛颜男神龙俊亨「2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] ENCORE IN TAIPEI」，订於「台北信义剧场 Legacy MAX」举办，座位分别为A区NT.5600元、B区NT.4200元与身障区NT.2800元，全区除了可获得官方海报与专属小卡外，活动结束后，每一位粉丝都可以与龙俊亨击掌，以及享有抽团体合照、签名小卡、签名海报等福利，当然不只如此，购买A区的粉丝，还将抽50位超幸运粉丝参加签名会，届时龙俊亨将在官方海报上，亲自署名你的名字！







更多活动详情，请上「TheArtistudio得艺室策划」官方FB粉丝团：https://www.facebook.com/TheArtistudio.tw/ 查询。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻