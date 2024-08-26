防弹少年团SUGA亲笔信二度致歉！酒驾事件「连累成员很抱歉」，代步工具从「滑板车」改口「电动车」

BTS防弹少年团成员SUGA昨晚通过Weverse和X（前Twitter）公开亲笔信，对於酒驾事件二度致歉。

SUGA写道：「我的错误行为让粉丝及所有喜爱我的人感到失望和受伤，对此深深致歉。 我一度忘记应该用相应行动回报我所收到的爱的责任感，犯下大错。」

SUGA在上一次道歉文中将酒驾当时的代步工具称为「电动滑板车」，这次修改措辞并致歉：「8月6日晚，我犯下了饮酒后在人行道驾驶电动车的错误。 并且因为7日匆忙发布的第一篇道歉文引起了很多混乱，对不起。 我应该更加慎重和深思熟虑，却没有做到这一点。 全部都是我的错。 我的轻率令珍视我的人感到辛苦。 我会努力不再做出错误行为，带著反省之心生活下去。」

SUGA亦向成员和粉丝致歉：「因为这次的事，我在和成员、粉丝们一起制造的宝贵回忆中留下了巨大的污点，也玷污了防弹少年团的名字。 对成员和团队造成损害，我感到难以言表的抱歉和痛苦。 成员们一直很信任我，我却令他们经历了辛苦的时间，对不起。 同时，我也非常清楚支持我的粉丝所感到的失望感。」

SUGA再三对粉丝和大众表达歉意，表示甘愿接受处分和批评：「粉丝们一直爱著有很多不足的我，我对大家只有歉意。 我知道任何言语都无法治愈粉丝们感到的伤害和失望，所以非常后悔，每一天都带著沉重的心情进行反省。」



对於SUGA的道歉文，防弹少年团粉丝内部出现不同意见，有人认为公关太糟且拖太久、回应太晚已难以挽回受伤离开的粉丝，也有人依旧支持SUGA，认为舆论对他过於严苛，「本意不坏、反省即可」。 同时开始有名人为SUGA打气，例如PSY在演唱会上对於曾合作歌曲〈THAT THAT〉的SUGA公开致谢，《柏青哥》编剧李玟真亦在个人IG PO出SUGA照片并留言紫色爱心。



此外，SUGA本月6日晚被警察发现酒后驾驶电动车在街头跌倒，现场测得血液酒精浓度0.227%、远超吊销驾照水准（0.08%），目前警方正在走吊销驾照的流程。 SUGA已於上周五现身警署接受调查，警方表示很快就会结束案件，关於移送的时间则未获得具体通知。

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