《运气好的日子》长预告公开！「财阀家老爷爷」李星民变「倒楣司机」，「温柔医生」柳演锡上演「连环杀人告白」

TVING漫改剧《运气好的日子》今日公开3分钟长预告，宣布part.1全集将在11月24日上线！

《运气好的日子》改编自同名网漫，讲述计程车司机「吴泽」接到乘客高额委托前往木浦，途中发现对方是连环杀人犯的恐怖之旅。 演员李星民去年底凭《财阀家的小儿子》会长「陈养喆」一角震撼无数观众，这次「阶层下降」饰演计程车司机;在《机智医生生活》饰演温柔外科医生「安政源」的柳演锡，则摇身一变成为反社会连环杀人犯「金赫洙」，极尽凶残无情。



今日公开的预告片里，吴泽梦到猪猪以为会有财运，随后遇到愿支付100万韩元前往木浦的金赫洙，开心请他上车。 不料金赫洙在路上开始讲述杀人历程，给吴泽看了他从高处将人推下的影片！吴泽：「你杀了人吗？」金赫洙不以为然：「没有啊，他只是掉下去，司机你没在听我讲话吗？」



金赫洙不顾吴泽拒绝，坚持讲述自己扭曲的心路：「如果杀人是命运，就应该享受其中。 那一晚我做出了选择，获得重生。 那是我第一次杀人。 」



在看似咨询室的空间里，金赫洙在幻觉中听到一个人对他说：「去做让你感觉活著的那件事吧。 」金赫洙端详沾血的刀尖、在葬礼上偷笑，完全沉浸其中：「我想要不同的东西，要更刺激、更有成就感。 那时感到的是不同以往的快感。 」



吴泽紧张到流汗，问他究竟杀了多少人？金赫洙淡淡地说：「没数过耶。 」吴泽跑下车打电话求助，但金赫洙坚持要他开车带路去木浦偷渡，阴森道：「我们现在真的成为共犯啦。 」



与此同时，被金赫洙杀死儿子的黄顺圭（李姃垠 饰）也一步步追上了二人。



金赫洙对困在车内的吴泽打开折叠刀、恶狠狠地说：「这种情况下我还要救司机你吗？」最后一幕，两人停车在路边，吴泽无奈闭上眼睛，金赫洙微笑道：「要出发了吗？」真的是难缠又危险的乘客啊！说好的「运气好」呢？



很多网友表示期待：「柳演锡的演技变身太强，正片该是什么样啊」「演技和导演都超赞」「这就叫代入感，看完原著仍因为演员而感觉是新剧」「柳演锡究竟有多少张脸啊，信看演」。 《运气好的日子》part.1第一至六集将在11月24日一次上线，台湾由爱奇艺国际版独家播出。



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