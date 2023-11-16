金库变成拍照区！韩「复古银行咖啡厅」爆红，点餐推荐用手语、背后故事更暖心

今天介绍一家很独特又很温暖的咖啡厅，走进去仿佛进入银行一般、就连menu都长得好似银行表格，点单时要用手语或文字沟通，还有金库、VIP室、小古董、天台等等，拍照超出片！

不同於一般咖啡厅，这家名叫Cafe Swith的咖啡厅一走进门是银行营业厅的感觉，点餐口好似业务窗口，座位区则像是业务等待区一样。



桌上像银行表格一样的其实是menu，可以用桌上那只一看就是银行专用的弹簧圈原子笔自助勾选饮品、写清数量和要求，再交给吧台工作人员。



也可以在点餐口用手写屏跟工作人员沟通，或者直接打手语！



原来这家咖啡厅是「继承」了新韩银行废弃不用的贞陵支行，不仅一楼是现代化银行风格，二楼更保留80年代银行风貌，把当时用过的VIP柜台、账簿、打字机、留点钞机、电话机等重新组合陈列在一起。 空间整体以墨绿色、咖啡师和乳白色为主，给人感觉复古又踏实：



二楼一角就是这家咖啡厅的最大特色之一：金库！沉重的门要用首要方式打开，里面堆著一摞摞「美元」，中间的黑色皮沙发真的超适合坐上去拍照，concept：富豪就是我！XD



另一大特色就是刚才提到的独特点餐方式。 其实Cafe Swith是由「社会合作社Swith」经营的咖啡品牌，旨在为听障人士提供职业教育、创造就业岗位、增加社会参与机会，所以很多点餐窗口工作人员、以及背后的咖啡师和烘焙师都是听障人士，包括menu开发也有听障职员参与。「Swith」含义是「与新韩同行」，是新韩金融集团旗下的社会贡献事业、 收入用於听障咖啡师培训，原本只面向新职员引导善良消费，去年起向大众开放后立即引发关注。

店内有简单的手语说明，例如「谢谢」「好喝」「我要点单」等等，不论用文字或手语沟通，都建议通过眼神接触来辅助表达哦！下图是表示「好吃、好喝」：



从menu也可以看出来，这家的饮品和甜品价格都非常良心，品种多样、口味过关，就连最近流行的黄豆粉年糕都有，而且全部由听障人士在中央工厂制作，真的值得尝试！



三楼是开阔的天台，天气晴朗温暖的时候很适合在这里看看风景吹吹风，不过冬季就不开放啦~



【营业资讯】

店名：Cafe Swith（카페스윗）贞陵店

地址：首尔市城北区辅国门路37（서울 성북구 보국문로 37）

营业时间：周一至周日08：30 - 21：00（20：30最后点餐）

电话：0507-1319-8555

SNS：总店IG@cafeswith

▽附上Cafe Swith明洞店的相关介绍，虽然没有金库XD但位置更加方便，也可以去逛逛哦：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻