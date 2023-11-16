金庫變成拍照區！韓「復古銀行咖啡廳」爆紅，點餐推薦用手語、背後故事更暖心

今天介紹一家很獨特又很溫暖的咖啡廳，走進去仿彿進入銀行一般、就連menu都長得好似銀行表格，點單時要用手語或文字溝通，還有金庫、VIP室、小古董、天台等等，拍照超出片！

不同於一般咖啡廳，這家名叫Cafe Swith的咖啡廳一走進門是銀行營業廳的感覺，點餐口好似業務窗口，座位區則像是業務等待區一樣。



桌上像銀行表格一樣的其實是menu，可以用桌上那隻一看就是銀行專用的彈簧圈原子筆自助勾選飲品、寫清數量和要求，再交給吧檯工作人員。



也可以在點餐口用手寫屏跟工作人員溝通，或者直接打手語！



原來這家咖啡廳是「繼承」了新韓銀行廢棄不用的貞陵支行，不僅一樓是現代化銀行風格，二樓更保留80年代銀行風貌，把當時用過的VIP櫃檯、賬簿、打字機、留點鈔機、電話機等重新組合陳列在一起。 空間整體以墨綠色、咖啡師和乳白色為主，給人感覺復古又踏實：



二樓一角就是這家咖啡廳的最大特色之一：金庫！沉重的門要用首要方式打開，裡面堆著一摞摞「美元」，中間的黑色皮沙發真的超適合坐上去拍照，concept：富豪就是我！XD



另一大特色就是剛才提到的獨特點餐方式。 其實Cafe Swith是由「社會合作社Swith」經營的咖啡品牌，旨在為聽障人士提供職業教育、創造就業崗位、增加社會參與機會，所以很多點餐窗口工作人員、以及背後的咖啡師和烘焙師都是聽障人士，包括menu開發也有聽障職員參與。「Swith」含義是「與新韓同行」，是新韓金融集團旗下的社會貢獻事業、 收入用於聽障咖啡師培訓，原本只面向新職員引導善良消費，去年起向大眾開放後立即引發關註。

店內有簡單的手語說明，例如「謝謝」「好喝」「我要點單」等等，不論用文字或手語溝通，都建議通過眼神接觸來輔助表達哦！下圖是表示「好吃、好喝」：



從menu也可以看出來，這家的飲品和甜品價格都非常良心，品種多樣、口味過關，就連最近流行的黃豆粉年糕都有，而且全部由聽障人士在中央工廠製作，真的值得嘗試！



三樓是開闊的天台，天氣晴朗溫暖的時候很適合在這裡看看風景吹吹風，不過冬季就不開放啦~



【營業資訊】

店名：Cafe Swith（카페스윗）貞陵店

地址：首爾市城北區輔國門路37（서울 성북구 보국문로 37）

營業時間：周一至周日08：30 - 21：00（20：30最後點餐）

電話：0507-1319-8555

SNS：總店IG@cafeswith

▽附上Cafe Swith明洞店的相關介紹，雖然沒有金庫XD但位置更加方便，也可以去逛逛哦：



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