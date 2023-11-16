2023 SBS歌谣大战首轮名单公开！Stray Kids & (G)I-DLE & TXT & IVE & LE SSERAFIM & ZEROBASEONE & RIIZE悉数登台，12/25圣诞直播

2023年SBS歌谣大战将於12月25日在INSPIRE Arena举行，今日公开首轮出演艺人名单，包括Stray Kids、 (G)I-DLE、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE和RIIZE等7组艺人。

今年的SBS歌谣大战将以「SWITCH ON」为主题，通过像点亮圣诞树一样照亮一整年的闪耀艺人们的华丽表演和特别舞台，为圣诞节增添光采。



首轮公开阵容包括7个偶像团，分别Stray Kids、 (G)I-DLE、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE和RIIZE。







从以强大表演力量吸引全球粉丝的Stray Kids，到舞台技巧娴熟的（G）I-DLE，再到全球K-pop的引领者TOMORROW X TOGETHER、拥有独特魅力的IVE、女团表演实力最强者LE SSERAFIM，将一齐通过高水准的舞台装点耶诞节。 此外，备受瞩目的新人组合ZEROBASEONE和RIIZE也将带来强烈舞台，将气氛推向更高。









2023年SBS歌谣大战将在韩国首个专门举办K-pop演出的INSPIRE Arena举行，为观众带来高品质的观赏体验。 观众无论坐在哪个座位上，都能感受到最佳舞台视野和生动的音效品质、彷佛艺人近在眼前，满足了一直以来对演出基础设施不足的K-pop粉丝们的期望，为他们提供最好的舞台。

同时，INSPIRE Arena位於仁川永宗岛，位置优越，极其方便接纳通过仁川国际机场入境的海外K-pop粉丝，不仅为国内粉丝，也将为热爱K-pop的全球粉丝们带来美好的圣诞回忆。



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