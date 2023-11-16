《种豆得豆》成员们为了腌泡菜重聚，他们的挚友赵寅成将作为嘉宾惊喜登场！网友：「李光洙要完蛋了」

今日（16日）据韩媒OSEN报导，赵寅成作爲嘉宾出演13日进行录制的的tvN综艺节目《种豆得豆》。

其实《种豆得豆》的拍摄10月就已经拍摄结束，但在节目中成员们遇到街坊邻居时不断表示「我们种好之后会送给大家」，因此在近日进行了追加拍摄。为了腌制辛奇（泡菜）李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦齐聚一堂，他们的挚友赵寅成也惊喜登场！



李光洙在《种豆得豆》的发布会上曾「爆料」，出演《偶然成为社长2》时有点喘不过气来，因为都得看哥哥们的眼色。后来在《偶然成为社长3》的发布会上，赵寅成开玩笑回应：「喘不过气来？我应该再勒紧紧一点的，这有点可惜，最近打算拿起鞭子。」赵寅成昨日还在限时动态转发李光洙这段采访影片 XD



赵寅成参与录制的消息一公开，也让网友纷纷表示：「李光洙出大事了...」、「晕，应该很有意思，赵寅成和都敬秀一起聊天应该很神奇」、「完全体聚在一起了嘿嘿嘿」、「因爲赵寅成被提过很多次，所以即使不出来，也有在一起的感觉，很好奇和金宇彬的默契」、「反正腌辛奇是追加拍摄，应该很有意思」、「因爲大家都是好朋友，所以加入也会很自然」、「张开双臂欢迎」、「很好奇成员们和哥哥在一起的时候」等等。



而《种豆得豆》由「好友4人帮」李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦出演，以纪录片的形式纪录好朋友之间一起在500坪的农地上种植农作物时发生的有趣事情。播出后人气不断飙升，受到许多观众的喜爱。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻