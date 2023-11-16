YG强调Ahyeon并非退队！BABYMONSTER仍是7人组，健康原因暂以6人形式活动

昨日据韩媒报导，YG娱乐新女团BABYMONSTER的人气成员Ahyeon（郑雅譞）不参与本次出道，组合恐由7人改为6人。似乎意识到舆论危机，YG今日补充强调称：组合仍然是7个人不变！

据韩媒，BABYMONSTER七名成员之一Ahyeon最近因个人原因退出组合，原计划以7人组出道的BABYMONSTER确定以6人组出道。 YG娱乐一开始对此回复表示「以后再告诉大家」，晚些时候发布正式立场，表示Ahyeon因爲健康原因，经慎重讨论后决定暂时专心休息：「爲了Ahyeon能够充分恢复、以好的面貌回归，我们将不惜一切支援。 」



该消息一出立即引起大量粉丝不满，质疑Ahyeon是否就此退队？也许是意识到舆论危机，YG今日再度发声「更正」，表示Ahyeon没有退队、BABYMONSTER仍然是7人组不变，只是Ahyeon因健康问题不参与出道活动而已：「（Ahyeon）因健康原因专心休息，BABY MONTER出道将以6位成员进行。 」



Ahyeon堪称BABYMONSTER人气最高的成员，最初露面就因「长得像BLACKPINK的Jennie」备受关注，随后凭一曲翻唱《Dangerously》震撼众人，舞蹈和rap实力也过硬，被YG评价为「名副其实的ACE」。



然而7月底开始粉丝发现Ahyeon似乎「人间蒸发」，不仅不再出现在BABYMONSTER官方SNS和YG上下班路，成员们一起看师姐BLACKPINK演唱会时都没有露面，强烈要求YG公开Ahyeon近况。 没想到最终等来的近况却是无法参与出道，真的太让人遗憾......



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