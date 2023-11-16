【韩网热帖】哭死，最讨厌男女爱豆challenge了！WINNER李升基：一起跳challenge时感觉擦出火花了

在K-POP圈，偶像团或者solo歌手出新曲，找圈内好友、前后辈们一起玩challenge已经成了铁律。

不过最近WINNER李升勋早前对於challenge的一番言论重返各大论坛，大大打击了广大迷妹的心。 因为李升勋爆料「依我看只是打著challenge这个旗号而已，现在一起做challenge的时候互相之间会擦出火花来哦」。

姜升润：打歌节目真的都成了challenge的奴隶了，现在所有的打歌节目 。

李升勋：依我看只是打著challenge这个旗号而已，现在一起做challenge的时候互相之间会擦出火花来哦

姜升润：说得对，好像真的有这种情况。

李升勋：我就感觉到了。

宋旻浩：跟谁？跟谁？擦出火花来了。

李升勋：我好像接收到了火花。

成员们：跟谁呀？跟谁？

李升勋：也可能是我单方面的感觉。

姜升润：重要的是跟谁。

李升勋：我好像从几位那里接收到了火花。

姜升润：啊?????

金秦禹：是男生吧？



李升勋的这段发言火速在韩网掀起热议：

1. 说得夸张一点，其实和《爱豆运动会》一样，只是challenge每次回归都有

2. 大实话，爱豆不和异性爱豆一起cha对粉丝来说是最大的照顾了，而且现在自家爱豆跟异性cha的话，粉丝害怕会传绯闻，反而更会装出一副毫不介意的样子「太帅了太美了」什么的好评刷屏，但是爱豆也要知道 其中有不少粉丝都是强忍心碎流著眼泪写下的评论

3. 其实的我不懂，我只是觉得最近cha太多了，反而让我讨厌那些歌曲，有一种听广告歌曲的感觉，即使单独听的话，那种听歌的心情也没了

4. challenge可比偶运会性质严重多了，给男女爱豆提供了私下里自然而然接触对话的机会

5. 追星不能太过真情实感，疯女人们快去谈恋爱吧，太让人寒心了

6. 不能交往吗？艺人有不是宗教徒，漂亮的孩子在最该谈恋爱的年纪聚在一起，难道还让他们当什么圣人君子？

7. 偶运会现场有很多粉丝，休息时间也有相机拍摄，所以就算对上眼了也没有什么机会说话，可是challenge要教对方跳舞 很容易就亲近起来了...

8. 别再当女友粉了好吗，心碎流泪什么鬼

9. 这些内幕你们当事人自己心里知道就好了，粉丝并不想知道好嘛

10. 都是ZICO带起来的风气

11. 你以为chal流行之前男女爱豆就没有渠道认识了吗？ challenge至少还是公开互动，粉丝反而应该觉得庆幸才对啊

12. cha多了就很无聊，连歌都变得很讨厌

13. 太寒心了，爱豆又不对你的人生负责，为什么要给他们压力，你的本命是不会和你谈恋爱的

14. 肯定没少擦出火花啊，教舞蹈可不是一下子就能教会的

15. 很有可能哦，爱豆也是人，会在我们看不见的地方谈恋爱

16. 难道不拍cha，男女爱豆就搭不上话谈不了恋爱了吗...？ 追星还是要把心态放平，他只是你喜欢的明星，不会成为你的男朋友

17. 早在challenge流行之前，男女爱豆在待机室里相处得就很亲密好嘛... 只是到了粉丝面前会刻意保持距离而已... 私下里都不说敬语，互叫哥哥妹妹...... 就像大学同学那样，其中当然也会有人升级为情侣关系

18. 上音乐节目的时候大家都会互相去待机室打招呼，尤其是会有很多后辈来，等有了一定资历之后，都说在候机室很好玩，应该有很多看对眼的吧

19. 羡慕死了，和帅哥美女谈恋爱该多么心动啊

20. kkkkkk笑死了，他们之间不谈恋爱难道要和你谈吗？为什么要给他们压力

原文：https://pann.nate.com/talk/371366640#replyArea

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