《犬系恋人》至霸全球！荣登黄Viu平台16地区收视冠军，车银优人气爆灯、掀跟风改名潮～

由车银优、朴圭瑛和李玹雨主演的Viu Original原创浪漫喜剧《犬系恋人》自上月开播后广受好评，不但曾经成为105个国家及地区的播放之首，开播后还荣登Viu 16个地区十月份观众人数No.1，人气势不可挡！香港观众即可透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴进度。

承接上集剧情，高中老师韩海娜（朴圭瑛 饰）酒醉后向同事陈书元（车银优 饰）主动献吻，然而身怀诅咒的她只要和异性接吻，便会在凌晨变成小狗，要是在100天内未能以小狗的身份和同一个对象二次接吻，更会一辈子变成狗狗！为了解开这个咒术，海娜开始主动接近书元，还成功在狗狗的形态下亲吻了他，可是诅咒并没有解除，她方才发现必须在书元清醒时吻他才能破除诅咒，为此她用尽一切方法协助对方克服恐狗症⋯⋯



Google搜寻之首

「零死角男神」车银优出道以来红遍亚洲，最近还凭藉《犬系恋人》再创人气高峰！早前他获网民票选为「最想一起度过休假的名人」第一名，更连续两周蝉联全球Google搜寻量最高的韩剧演员；最近更有韩国YouTube节目以「名字也有潮流」为题材，谈及这股「银优热」：「有很多人因为电视剧流行，而跟著电影演员或者电视剧俊男美女的名字改名，比如车银优很红，起名为银优的情况也很多！」可见车银优人气之高。



天生的数学老师

近日车银优接受Viu独家专访，谈及由《女神降临》学生角色「升呢」为《犬系恋人》老师的心情：「我觉得很特别也很有意思，书元比之前（饰演的角色）年纪稍微大了一些；而且这部剧集是根据网漫改编，我试著表现得跟原著中的书元更相似，所以我有仔细观察他是怎样对待学生！拍摄现场也有很多学生角色，其实我们的年纪差距并不大，但是我却能够获得老师的待遇，真的很有趣。」事实上，车银优是韩国演艺圈的知名学霸，他也在访问透露：「(高中时代)八点四十分上课的话，我一般都是八点十分就出门，路程大概八分钟，再加上一分钟等升降梯，很早就会到学校。」随即被拍档朴圭瑛和李玹雨笑指他拥有数学老师的「基因」！



Viu Original原创浪漫喜剧《犬系恋人》逢星期三晚上在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《7人的逃脱》、《闪亮的西瓜》、《白昼之月》、《婚礼大捷》等Viu Original原创剧集。



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