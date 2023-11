幸亏发现得及时！aespa Karina舞台服袖套上惊现尖针，造型师也太粗心了吧

女团aespa携第4张迷你专辑《Drama》重磅回归,最近成员们一直亮相各大打歌节目,积极宣传新曲中。

这次回归活动中,造型师的失误让粉丝们大吐槽,指责他不负责任。 aespa的粉丝最先发现问题,本月12日,团队登上SBS《人气歌谣》,Karina的舞台装出现隐患。

当天成员们穿上了黑色皮料和牛仔布混搭的服装,整体LOOK又酷又飒,途中Karina还开心摆手和台下的粉丝打招呼,突然她表情一变满脸讶异,原来是她看到袖套上竖著一根针。 幸好Karina发现得及时,立即拔掉,没有戳到她。



i did a slowmo of the vid and it really looks like a needle otherwise it wont stand & wont shine like that. karina even told giselle about it when she was about to pull it in the end



how can your stylist be so negligent and left a needle on your artist outfit @SMTOWNGLOBAL pic.twitter.com/cqw94KRqCi