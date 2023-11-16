【韓網熱帖】哭死，最討厭男女愛豆challenge了！WINNER李昇基：一起跳challenge時感覺擦出火花了

在K-POP圈，偶像團或者solo歌手出新曲，找圈內好友、前後輩們一起玩challenge已經成了鐵律。

不過最近WINNER李昇勳早前對於challenge的一番言論重返各大論壇，大大打擊了廣大迷妹的心。 因為李昇勳爆料「依我看只是打著challenge這個旗號而已，現在一起做challenge的時候互相之間會擦出火花來哦」。

姜昇潤：打歌節目真的都成了challenge的奴隸了，現在所有的打歌節目 。

李昇勳：依我看只是打著challenge這個旗號而已，現在一起做challenge的時候互相之間會擦出火花來哦

姜昇潤：說得對，好像真的有這種情況。

李昇勳：我就感覺到了。

宋旻浩：跟誰？跟誰？擦出火花來了。

李昇勳：我好像接收到了火花。

成員們：跟誰呀？跟誰？

李昇勳：也可能是我單方面的感覺。

姜昇潤：重要的是跟誰。

李昇勳：我好像從幾位那裡接收到了火花。

姜昇潤：啊?????

金秦禹：是男生吧？



李昇勳的這段發言火速在韓網掀起熱議：

1. 說得誇張一點，其實和《愛豆運動會》一樣，只是challenge每次回歸都有

2. 大實話，愛豆不和異性愛豆一起cha對粉絲來說是最大的照顧了，而且現在自家愛豆跟異性cha的話，粉絲害怕會傳緋聞，反而更會裝出一副毫不介意的樣子「太帥了太美了」什麼的好評刷屏，但是愛豆也要知道 其中有不少粉絲都是強忍心碎流著眼淚寫下的評論

3. 其實的我不懂，我只是覺得最近cha太多了，反而讓我討厭那些歌曲，有一種聽廣告歌曲的感覺，即使單獨聽的話，那種聽歌的心情也沒了

4. challenge可比偶運會性質嚴重多了，給男女愛豆提供了私下裡自然而然接觸對話的機會

5. 追星不能太過真情實感，瘋女人們快去談戀愛吧，太讓人寒心了

6. 不能交往嗎？藝人有不是宗教徒，漂亮的孩子在最該談戀愛的年紀聚在一起，難道還讓他們當什麼聖人君子？

7. 偶運會現場有很多粉絲，休息時間也有相機拍攝，所以就算對上眼了也沒有什麼機會說話，可是challenge要教對方跳舞 很容易就親近起來了...

8. 別再當女友粉了好嗎，心碎流淚什麼鬼

9. 這些內幕你們當事人自己心裡知道就好了，粉絲並不想知道好嘛

10. 都是ZICO帶起來的風氣

11. 你以為chal流行之前男女愛豆就沒有渠道認識了嗎？ challenge至少還是公開互動，粉絲反而應該覺得慶幸才對啊

12. cha多了就很無聊，連歌都變得很討厭

13. 太寒心了，愛豆又不對你的人生負責，為什麼要給他們壓力，你的本命是不會和你談戀愛的

14. 肯定沒少擦出火花啊，教舞蹈可不是一下子就能教會的

15. 很有可能哦，愛豆也是人，會在我們看不見的地方談戀愛

16. 難道不拍cha，男女愛豆就搭不上話談不了戀愛了嗎...？ 追星還是要把心態放平，他只是你喜歡的明星，不會成為你的男朋友

17. 早在challenge流行之前，男女愛豆在待機室里相處得就很親密好嘛... 只是到了粉絲面前會刻意保持距離而已... 私下裡都不說敬語，互叫哥哥妹妹...... 就像大學同學那樣，其中當然也會有人升級為情侶關係

18. 上音樂節目的時候大家都會互相去待機室打招呼，尤其是會有很多後輩來，等有了一定資歷之後，都說在候機室很好玩，應該有很多看對眼的吧

19. 羡慕死了，和帥哥美女談戀愛該多麼心動啊

20. kkkkkk笑死了，他們之間不談戀愛難道要和你談嗎？為什麼要給他們壓力

原文：https://pann.nate.com/talk/371366640#replyArea

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