继《柔美的细胞小将》后再度携手新作！安普贤＋朴智贤确定搭档演出《财阀X刑警》2024年公开

SBS新金土电视剧《财阀X刑警》预计即将於2024年1月首播，而主角已确认将由安普贤以及朴智贤搭档演出，这也是两人继《柔美的细胞小将》后再度携手合作。

SBS新剧《财阀X刑警》剧情描述不懂事的财阀第三代，成为重案组刑警的「以钱还钱，以靠山还靠山」的调查故事。这也将是SBS继《热血祭司》《千元律师》《模范计程车》之后再度以幽默的方式惩奸除恶的正义故事，由《以吾之名》金大海作家，以及曾共同执导《恶鬼》的金在洪导演合作，即将以动作喜剧回归。



安普贤即将饰演爱玩又不懂事的财阀第三代，同时也是空降的刑警「陈一秀」一角，可望成为SBS中的英雄人物。他在剧中不仅拥有惊人的财力以及人脉，头脑也非常灵活，扫荡不法犯罪份子。安普贤在透过《太阳的后裔》《梨泰院CLASS》《以吾之名》《柔美的细胞小将》《今生也请多指教》等作品中尝试各种不同角色，戏路不设限，这一次的新作也令人期待。



而曾在《柔美的细胞小将》与安普贤合作过的朴智贤，将饰演本剧中的女主角，也是重案组的第一位菁英女组长「李康贤」一角，她是一位能够冒生命危险只为追捕犯人的资深刑警，也是社交手腕相当高的人物。当她遇到眼中钉陈一秀，人生也将出现巨大转折。曾演出《你喜欢布拉姆斯吗》《柔美的细胞小将》与《财阀家的小儿子》等作品，本次她将变身洒脱又帅气的女警。



曾共同演出《柔美的细胞小将》的安普贤以及朴智贤，本次的再度合作也备受瞩目，两位互相不对盘的搭档将如何共同办案，《财阀X刑警》将於2024年1月公开。



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