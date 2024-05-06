导演啊，为什么要剪掉这段？《泪之女王》未公开吻戏大公开，金秀贤金智媛太会亲了

《泪之女王》虽然已经杀青，但余韵未了，「白洪CP」未公开吻戏一曝光即刻点燃所有观众的好奇心。

日前，《泪之女王》剧组公开了男女主角金秀贤和金智媛拍摄的，但未在正片里出现的吻戏，甜蜜程度看得观众忍不住大吼「导演啊，为什么要剪掉????」

金秀贤和金智媛在剧中饰演了一对结婚3年，但因为种种原因渐行渐远的夫妻。 虽然海仁（金智媛 饰）和贤佑（金秀贤 饰）一直徘徊於矛盾、误会与爱情之间，但德国蜜月旅行确实整部戏最甜蜜的存在。 可惜的是正片播出时，不少美好、温馨、甚至是天都爆表的戏份都未被观众看到。



剧组公开的删减吻戏中，金秀贤和金智媛如同一对真实的新婚夫妇，经常情到浓时就忍不住kiss，亲完后还会对视微笑。



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얘들아 잠만 타임 진짜 타임 이게 뭐냐?

이거 존X 고자극이잔아 pic.twitter.com/vZdwsTnpXw — MAIO (@l9921Ol9) May 5, 2024

未公开吻戏看得观众们忍不住表示：「导演，你不如把我删了吧」、「至少还能看到，也算是安慰了」、「杀青之后才公开，著也太残忍了」、「导演，为什么不放在正片里？我就问你为什么???」、「两人真的在交往吗？氛围感疯了」等。

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