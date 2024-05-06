JYP新男团NEXZ5月20日正式出道，力推主打曲《Ride the Vibe》

JYP娱乐全新打造的新男团NEXZ正式进入出道倒计时。

日前JYP通过社交媒体公开了NEXZ的单曲专辑《Ride the Vibe》的曲目列表，新专辑共收录了2首歌曲，其中包括主打曲《Ride the Vibe》和收录曲《Starlight》。 《Ride the Vibe》是一首关於初恋时的悸动和心情波动的歌曲。



NEXZ还公开了他们的独特形象角色，一只类似小猫的动物坐在燃烧著心形火焰中。 同时官方粉丝名也揭晓，被命名为「NEX2Y」，意思是成为给予力量的存在。



NEXZ为日本索尼音乐娱乐和韩国JYP娱乐联手创立的日本七人男子团体，成员通过JYP自制生存实境节目『Nizi Project Season 2』筛选而出。 最终由七名成员Yu、Tomoya、Haru、So Geon、Seita、Hyui和Yuki组成。 团体名称「NEXZ」由朴轸永取名，Next Z（G）eneration意味著下一代，JYP的未来伴随著新时代和新一代，希望能够开辟它们，因此命名为「NEXZ」。

另外，NEXZ的全球出道单曲将在5月20日正式发行。

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