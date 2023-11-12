「想看续集」呼声最高11部韩剧！从《模范计程车》到《MOVING 异能》，网哀求：「这一部已经等了7年！」

好看的剧总是让人停不下来，尤其临近剧终时，既想快点看到大结局又不舍得看完，真是矛盾到不行！每到这时就格外希望制作第二季第三季，大家心中是不是也有同样想法呢？

最近有韩国网友分享了自己最想看下一季的11部剧集，其中有一些已经宣布制作续集，另一些虽然完结已有段时间、评价也很好，却仍然迟迟没由确定的消息，让人十分心焦...... 一起来看这里有没有你心中的宝藏呢：

1. 《模范计程车》

第一部2021年播出、第二部今年4月完结，剧情反映社会焦点事件、机智有趣又痛快淋漓，让人追起来欲罢不能！已宣布制作第三季，编剧表示彩虹运输5人组缺一不可，主角李帝勋也强烈愿意继续出演！



2.《MOVING 异能》

这部剧可谓Disney+在韩国的「起死回生」之作，有人气网漫原著保障剧本品质，加上赵寅成、韩孝周、柳乘龙等大咖明星的号召力，完结后超多人都在敲碗第二季！目前虽然还没给出官方消息，但作家和Disney+高层都明确表示有拍续集的想法！



3. 《尸战朝鲜》

很多人开始用Netflix看韩剧应该都是因为这部剧！导演金成勋与编剧金银姬均表示过制作第三季的可能性，唯Netflix至今尚未表态制作与否。



4. 《热血司祭》

2019年开播后好评如潮，经过多次筹划和推翻，有望在明年看到第二季啦！



5.《Sweet Home》

第一部2020年播出反响不俗，去年6月宣布同时制作第二季和第三季，其中第二季12月1日即将上架，不必多说，追就对啦！



6. 《鱿鱼游戏》

编剧兼导演黄东赫拍第一部时压力大到掉了6颗牙齿，导致没人敢催他第二部的剧本XD最近终於宣布将在11月22日公开第二季，除原班人马李政宰、魏嘏隽、孔刘、李炳宪之外，还有新加入的任时完、朴成勋，让人无限期待！



7. 《Signal 信号》

这部剧开播时还是2016年，一转眼已过去6年，编剧金银姬终於在今年10月透露第二季剧本已经快要写完，很快就会回归！



8. 《盗贼之歌》

这部剧今年9月才上架第一季，话题性排行榜一度仅次於《MOVING 异能》，也让不少人敲碗制作第二季！



9. 《僵尸校园》

去年1月公开后再次令全球观众看到韩国拍僵尸题材的实力！续集里4位主演朴所罗门、赵怡贤、尹灿荣、朴持厚全部回归，目前已开始制作，有望今年内与全球观众见面！



10. 《浪漫医生金师傅》

目前已播完三季，虽然编剧对於是否拍第四季没有给出确切回答，但结尾尹书静回归石垣医院，似乎是为续篇埋下开放性的伏笔！



11. 《弱美男英雄Class 1》

去年11月上线后收获不少好评，今年下半年制作第二季，厉云也将加入、与朴志训饰演的主人公「燕施恩」一起引领剧情发展。



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