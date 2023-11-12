朴叙俊&韩韶禧主演Netflix《京城怪物》12/22上线！首支预告震撼公开，海报气氛阴森恐怖

Netflix今日宣布，全新剧集《京城怪物》将於12月22日公开第1部、明年1月5日公开第2部，预告片中朴叙俊和韩韶禧持枪戒备、牵手奔跑，地下医院和怪物出没的气氛令人超紧张！

Netflix在Geeked Week线上活动公布了《京城怪物》海报及上线日期预告。 影集将分为两部播出：前七集於2023年12月22日上线，最后三集则在2024年1月5日推出。

海报影像弥漫著不祥的色彩，穿戴防护服和防毒面具的配枪武装人员站成两排，守卫著中间的搬运车，令人好奇车内究竟藏有什么，这家医院又隐藏著什么秘密。



《京城怪物》以时代黑暗达到顶峰的1945年春天为背景，在京城（首尔前身）笼罩著神秘气息的瓮城医院中，一位企业家和一名侦探奋勇求生，对抗从人类贪婪中孕育而出的怪物。

预告片中，朴叙俊饰演的典当铺老板「张泰尚」和韩韶禧饰演的寻人侦探「尹采玉」持枪前行、眼神流露复杂感情，随后又牵手奔跑，气氛十分紧张。



《京城怪物》由《浪漫医生金师傅》、《家人之间》姜银璟编剧与《金牌救援：Stove League》郑栋允导演合作打造，出演阵容除朴叙俊、韩韶禧之外还有金秀炫、金海淑、赵汉哲、魏嘏隽等。



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