K的身份藏不住了！Matthew竟想出「借父杀子」残酷诡计，《7人的逃脱》倒数第二集剧情疯狂加速（EP.15）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，昨晚播出第15集。

*以下包含《7人的逃脱》第15集关键剧情！



道赫发现真相

道赫窃听Matthew手机，终於得知他就是K，决定将这一真相昭告天下。 道赫在莫奈帮助下潜入TikiTaka机房准备发布消息，可惜在最后瞬间被梁进谋控制，失去意识并被带走。



父亲栽赃儿子

沈会长为了维护圣灿集团名誉，决定找孤儿道赫替儿子充当犯人。 沈会长开记者会称沈俊锡体弱多病一直在美国疗养，还公开了换脸技术制作的影片作为证据。 这时琴罗熙按照K的指示闯入会场做出震撼发言：沈俊锡早已整形成闵道赫的模样，要求沈会长作亲子鉴定！

赶尽杀绝

K决定消灭自己唯一的污点：女儿汉娜。 卢坪喜发现Matthew就是K，慌忙带著汉娜逃跑，情急关头将汉娜托付给莫内。 莫奈偷听两人对话才知Matthew就是K，而汉娜竟是K的女儿！



下集预告里，Matthew向沈会长袒露真实身份，莫内和进谋都将K视为仇人，决定与道赫一起将K和琴罗熙的真面目公开於世！Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架！



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